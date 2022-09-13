https://sputniknews.com.tr/20220913/nufus-ve-vatandaslik-isleri-telefonla-vatandaslik-verildigi-iddiasini-yalanladi-1061146992.html

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri, 'telefonla vatandaşlık verildiği' iddiasını yalanladı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri, 'telefonla vatandaşlık verildiği' iddiasını yalanladı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden "Türk vatandaşlığının kazanılması, Türk Vatandaşlığı Kanunu ve kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik... 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T21:10+0300

2022-09-13T21:10+0300

2022-09-13T21:15+0300

nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü

türkiye

telefon

vatandaşlık

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yabancıların Türk vatandaşı olma süreçlerinin Türk Vatandaşlığı Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre yürütüldüğü belirtilerek, "Ne yazık ki ısrarla resmi açıklamaları ve verileri görmezden gelerek hiçbir gerçekliğe dayandırılmadan, gündeme gelmek adına içerikler oluşturulmaya devam edilmektedir" denildi.Genel Müdürlükten, sosyal medyada yer alan, 'bir kamu hastanesinde kadın doğum uzmanı doktor olduğu iddia edilen bir kişinin telefonla vatandaşlık verildiği yönündeki beyanı'na ilişkin açıklama yapıldı.Türk vatandaşlığının kazanılmasının, Türk Vatandaşlığı Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre yürütüldüğü, şartları ve süreçlerinin açık ve net olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü, telefon, vatandaşlık