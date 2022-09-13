https://sputniknews.com.tr/20220913/netflixten-turkiyeye-yeni-zam-1061124298.html
Netflix'ten Türkiye'ye yeni zam
Netflix'ten Türkiye'ye yeni zam
En son nisan ayında abonelik fiyatları artan Netflix, 5 ay sonra yeni bir zammı duyurdu. Temel plan 37,99 liradan 45,99 liraya yükseldi. 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T10:29+0300
2022-09-13T10:29+0300
2022-09-13T10:29+0300
yaşam
netflix
zam
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Netflix en son nisan ayında zam yaptığı abonelik ücretlerini yeniden artırdı.'Temel', 'Standart' ve 'Özel' planlarda yüzde 20 zam yapıldı.Güncel Netflix Türkiye üyelik ücretleri şöyle oldu:Temel Plan: 45,99 TL – Tek cihaz, 480p ÇözünürlükStandart Plan: 69,99 TL – İki cihaz, 1080p ÇözünürlükÖzel Plan: 93,99 TL – Dört cihaz, 4K + HDR Çözünürlük2021 yılında 26,99 TL olan 'Temel Plan', Nisan 2022 zammı ile birlikte 37,99 TL‘ye yükselmişti. 'Özel Plan' ise geçtiğimiz zam döneminde 54,99 TL’den 77,99 TL’ye yükseldi.Bugün güncellenen üyelik ücretleri, geçtiğimiz yıla göre yüzde 70,39 arttı.
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netflix, zam
Netflix'ten Türkiye'ye yeni zam
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En son nisan ayında abonelik fiyatları artan Netflix, 5 ay sonra yeni bir zammı duyurdu. Temel plan 37,99 liradan 45,99 liraya yükseldi.
Netflix en son nisan ayında zam yaptığı abonelik ücretlerini yeniden artırdı.
'Temel', 'Standart' ve 'Özel' planlarda yüzde 20 zam yapıldı.
Güncel Netflix Türkiye üyelik ücretleri şöyle oldu:
Temel Plan: 45,99 TL – Tek cihaz, 480p Çözünürlük
Standart Plan: 69,99 TL – İki cihaz, 1080p Çözünürlük
Özel Plan: 93,99 TL – Dört cihaz, 4K + HDR Çözünürlük
2021 yılında 26,99 TL olan 'Temel Plan', Nisan 2022 zammı ile birlikte 37,99 TL‘ye yükselmişti.
'Özel Plan' ise geçtiğimiz zam döneminde 54,99 TL’den 77,99 TL’ye yükseldi.
Bugün güncellenen üyelik ücretleri, geçtiğimiz yıla göre yüzde 70,39 arttı.