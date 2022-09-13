https://sputniknews.com.tr/20220913/netflixten-turkiyeye-yeni-zam-1061124298.html

Netflix'ten Türkiye'ye yeni zam

Netflix'ten Türkiye'ye yeni zam

En son nisan ayında abonelik fiyatları artan Netflix, 5 ay sonra yeni bir zammı duyurdu. Temel plan 37,99 liradan 45,99 liraya yükseldi. 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T10:29+0300

2022-09-13T10:29+0300

2022-09-13T10:29+0300

yaşam

netflix

zam

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Netflix en son nisan ayında zam yaptığı abonelik ücretlerini yeniden artırdı.'Temel', 'Standart' ve 'Özel' planlarda yüzde 20 zam yapıldı.Güncel Netflix Türkiye üyelik ücretleri şöyle oldu:Temel Plan: 45,99 TL – Tek cihaz, 480p ÇözünürlükStandart Plan: 69,99 TL – İki cihaz, 1080p ÇözünürlükÖzel Plan: 93,99 TL – Dört cihaz, 4K + HDR Çözünürlük2021 yılında 26,99 TL olan 'Temel Plan', Nisan 2022 zammı ile birlikte 37,99 TL‘ye yükselmişti. 'Özel Plan' ise geçtiğimiz zam döneminde 54,99 TL’den 77,99 TL’ye yükseldi.Bugün güncellenen üyelik ücretleri, geçtiğimiz yıla göre yüzde 70,39 arttı.

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netflix, zam