https://sputniknews.com.tr/20220913/netflix-paylasti-kivanc-tatlitug-ve-beren-saat-yeni-proje-icin-new-yorkta-1061118955.html
Netflix paylaştı: Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yeni proje için New York'ta
Netflix paylaştı: Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yeni proje için New York'ta
Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un yıllar sonra bir arada yer aldığı sinema filminin New York çekimleri başladı. Netflix, sosyal medya hesabından ikilinin New... 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T02:31+0300
2022-09-13T02:31+0300
2022-09-13T02:31+0300
yaşam
kıvanç tatlıtuğ
beren saat
new york
netflix
netflix türkiye
dizi
film
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Türk televizyon tarihinin 'fenomen dizileri' arasında gösterilen Aşk-ı Memnu'nun ardından 14 yıl sonra aynı yapımda bir araya gelen Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un setten kareleri yayınlandı.Netflix'in Türkiye'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, iki oyuncu New York'taki çekimlerde bir arada görülüyor.Kareler, Netflix'in hesabından "New York sokaklarında Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ. Tweet bu kadar" mesajıyla paylaşıldı.İkilinin yıllar sonra bir arada kamera karşısına geçtiği dizinin resmi adı henüz bilinmiyor. İngilizce 'Last Call For İstanbul' adını taşıdığı belirtilen yapımın İstanbul çekimi geçtiğimiz günlerde tamamlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220304/beren-saat-ile-kivanc-tatlitug-sinema-projesiyle-14-yil-sonra-bir-araya-geliyor-1054437335.html
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kıvanç tatlıtuğ, beren saat, new york, netflix, netflix türkiye, dizi, film
kıvanç tatlıtuğ, beren saat, new york, netflix, netflix türkiye, dizi, film
Netflix paylaştı: Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yeni proje için New York'ta
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Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un yıllar sonra bir arada yer aldığı sinema filminin New York çekimleri başladı. Netflix, sosyal medya hesabından ikilinin New York sokaklarından karelerini paylaşılarak, "New York sokaklarında Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ. Tweet bu kadar" denildi.
Türk televizyon tarihinin 'fenomen dizileri' arasında gösterilen Aşk-ı Memnu'nun ardından 14 yıl sonra aynı yapımda bir araya gelen Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un setten kareleri yayınlandı.
Netflix'in Türkiye'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, iki oyuncu New York'taki çekimlerde bir arada görülüyor.
Kareler, Netflix'in hesabından "New York sokaklarında Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ. Tweet bu kadar" mesajıyla paylaşıldı.
İkilinin yıllar sonra bir arada kamera karşısına geçtiği dizinin resmi adı henüz bilinmiyor. İngilizce 'Last Call For İstanbul' adını taşıdığı belirtilen yapımın İstanbul çekimi geçtiğimiz günlerde tamamlamıştı.