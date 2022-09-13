Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20220913/netflix-paylasti-kivanc-tatlitug-ve-beren-saat-yeni-proje-icin-new-yorkta-1061118955.html
Netflix paylaştı: Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yeni proje için New York'ta
Netflix paylaştı: Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yeni proje için New York'ta
Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un yıllar sonra bir arada yer aldığı sinema filminin New York çekimleri başladı. Netflix, sosyal medya hesabından ikilinin New... 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T02:31+0300
2022-09-13T02:31+0300
yaşam
kıvanç tatlıtuğ
beren saat
new york
netflix
netflix türkiye
dizi
film
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0d/1061119067_0:0:850:478_1920x0_80_0_0_03d0129b590dc05a5cf628292c2377c0.jpg
Türk televizyon tarihinin 'fenomen dizileri' arasında gösterilen Aşk-ı Memnu'nun ardından 14 yıl sonra aynı yapımda bir araya gelen Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un setten kareleri yayınlandı.Netflix'in Türkiye'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, iki oyuncu New York'taki çekimlerde bir arada görülüyor.Kareler, Netflix'in hesabından "New York sokaklarında Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ. Tweet bu kadar" mesajıyla paylaşıldı.İkilinin yıllar sonra bir arada kamera karşısına geçtiği dizinin resmi adı henüz bilinmiyor. İngilizce 'Last Call For İstanbul' adını taşıdığı belirtilen yapımın İstanbul çekimi geçtiğimiz günlerde tamamlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220304/beren-saat-ile-kivanc-tatlitug-sinema-projesiyle-14-yil-sonra-bir-araya-geliyor-1054437335.html
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0d/1061119067_0:0:850:638_1920x0_80_0_0_cea41e8136f79120c221c04a667d0388.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kıvanç tatlıtuğ, beren saat, new york, netflix, netflix türkiye, dizi, film
kıvanç tatlıtuğ, beren saat, new york, netflix, netflix türkiye, dizi, film

Netflix paylaştı: Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yeni proje için New York'ta

02:31 13.09.2022
© Fotoğraf : Twitter / NetflixBeren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un yıllar sonra bir arada yer aldığı sinema filminin New York çekimleri başladı. Netflix, sosyal medya hesabından ikilinin New York sokaklarından karelerini paylaşılarak, "New York sokaklarında Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ. Tweet bu kadar" denildi.
Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un yıllar sonra bir arada yer aldığı sinema filminin New York çekimleri başladı. Netflix, sosyal medya hesabından ikilinin New York sokaklarından karelerini paylaşılarak, New York sokaklarında Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ. Tweet bu kadar denildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
© Fotoğraf : Twitter / Netflix
Abone olTelegram
Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un yıllar sonra bir arada yer aldığı sinema filminin New York çekimleri başladı. Netflix, sosyal medya hesabından ikilinin New York sokaklarından karelerini paylaşılarak, "New York sokaklarında Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ. Tweet bu kadar" denildi.
Türk televizyon tarihinin 'fenomen dizileri' arasında gösterilen Aşk-ı Memnu'nun ardından 14 yıl sonra aynı yapımda bir araya gelen Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un setten kareleri yayınlandı.
Netflix'in Türkiye'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, iki oyuncu New York'taki çekimlerde bir arada görülüyor.
Kareler, Netflix'in hesabından "New York sokaklarında Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ. Tweet bu kadar" mesajıyla paylaşıldı.
İkilinin yıllar sonra bir arada kamera karşısına geçtiği dizinin resmi adı henüz bilinmiyor. İngilizce 'Last Call For İstanbul' adını taşıdığı belirtilen yapımın İstanbul çekimi geçtiğimiz günlerde tamamlamıştı.
Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2022
YAŞAM
Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ sinema projesiyle 14 yıl sonra bir araya geliyor
4 Mart, 16:21
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала