https://sputniknews.com.tr/20220913/msb-ermenistan-provokatif-tutumunu-terk-etmeli-ve-kendisine-uzatilan-baris-elini-bir-firsat-bilmeli-1061147295.html
MSB: Ermenistan provokatif tutumunu terk etmeli ve kendisine uzatılan barış elini bir fırsat bilmeli
MSB: Ermenistan provokatif tutumunu terk etmeli ve kendisine uzatılan barış elini bir fırsat bilmeli
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Ermenistan, yıllardır süregelen provokatif ve saldırgan tutumunu tamamen terk etmeli ve kendisine uzatılan barış elini bir... 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T21:28+0300
2022-09-13T21:28+0300
2022-09-13T21:32+0300
ermenistan
milli savunma bakanlığı (msb)
azerbaycan
türkiye
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Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmalarda hayatını kaybeden Azerbaycan askerleri için başsağlığı mesajı yayımladı.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20220913/azerbaycan-savunma-bakanligi-ermenistanin-provokasyonunda-50-asker-sehit-oldu-1061144868.html
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ermenistan, milli savunma bakanlığı (msb), azerbaycan
ermenistan, milli savunma bakanlığı (msb), azerbaycan
MSB: Ermenistan provokatif tutumunu terk etmeli ve kendisine uzatılan barış elini bir fırsat bilmeli
21:28 13.09.2022 (güncellendi: 21:32 13.09.2022) Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Ermenistan, yıllardır süregelen provokatif ve saldırgan tutumunu tamamen terk etmeli ve kendisine uzatılan barış elini bir fırsat bilmelidir. Türkiye olarak her zaman öz kardeşlerimizin yanındayız ve daima da yanında olacağız" açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmalarda hayatını kaybeden Azerbaycan askerleri için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmalarda şehit olan Azerbaycan ordusundaki kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kardeş Azerbaycan halkına da başsağlığı ve sabır dileriz. Ermenistan, yıllardır süregelen provokatif ve saldırgan tutumunu tamamen terk etmeli ve kendisine uzatılan barış elini bir fırsat bilmelidir. Türkiye olarak her zaman öz kardeşlerimizin yanındayız ve daima da yanında olacağız."