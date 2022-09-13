Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220913/msb-ermenistan-provokatif-tutumunu-terk-etmeli-ve-kendisine-uzatilan-baris-elini-bir-firsat-bilmeli-1061147295.html
MSB: Ermenistan provokatif tutumunu terk etmeli ve kendisine uzatılan barış elini bir fırsat bilmeli
MSB: Ermenistan provokatif tutumunu terk etmeli ve kendisine uzatılan barış elini bir fırsat bilmeli
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Ermenistan, yıllardır süregelen provokatif ve saldırgan tutumunu tamamen terk etmeli ve kendisine uzatılan barış elini bir... 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T21:28+0300
2022-09-13T21:32+0300
ermenistan
milli savunma bakanlığı (msb)
azerbaycan
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/05/1060802790_0:82:1599:981_1920x0_80_0_0_c3568c652ae4648bd363c8ea4191ff24.jpg
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmalarda hayatını kaybeden Azerbaycan askerleri için başsağlığı mesajı yayımladı.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20220913/azerbaycan-savunma-bakanligi-ermenistanin-provokasyonunda-50-asker-sehit-oldu-1061144868.html
ermenistan
azerbaycan
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/05/1060802790_91:0:1508:1063_1920x0_80_0_0_f2ec90bcc668c8fa07f55aada3ec9061.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ermenistan, milli savunma bakanlığı (msb), azerbaycan
ermenistan, milli savunma bakanlığı (msb), azerbaycan

MSB: Ermenistan provokatif tutumunu terk etmeli ve kendisine uzatılan barış elini bir fırsat bilmeli

21:28 13.09.2022 (güncellendi: 21:32 13.09.2022)
© Fotoğraf : Twitter /Milli Savunma BakanlığıMilli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
© Fotoğraf : Twitter /Milli Savunma Bakanlığı
Abone olTelegram
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Ermenistan, yıllardır süregelen provokatif ve saldırgan tutumunu tamamen terk etmeli ve kendisine uzatılan barış elini bir fırsat bilmelidir. Türkiye olarak her zaman öz kardeşlerimizin yanındayız ve daima da yanında olacağız" açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmalarda hayatını kaybeden Azerbaycan askerleri için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmalarda şehit olan Azerbaycan ordusundaki kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kardeş Azerbaycan halkına da başsağlığı ve sabır dileriz. Ermenistan, yıllardır süregelen provokatif ve saldırgan tutumunu tamamen terk etmeli ve kendisine uzatılan barış elini bir fırsat bilmelidir. Türkiye olarak her zaman öz kardeşlerimizin yanındayız ve daima da yanında olacağız."
Azerbaycan askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
DÜNYA
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan'ın provokasyonunda 50 asker şehit oldu
20:06
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала