https://sputniknews.com.tr/20220913/mitten-kuzey-irakta-operasyon-garada-3-kandilde-1-pkkli-etkisiz-hale-getirildi-1061132967.html
MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon: 'Gara'da 3, Kandil'de 1 PKK'lı etkisiz hale getirildi'
MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon: 'Gara'da 3, Kandil'de 1 PKK'lı etkisiz hale getirildi'
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nca Kuzey Irak'ta yapılan operasyonla ilgili, "Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarda Gara'da 3, Kandil'de 1... 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T13:55+0300
2022-09-13T13:55+0300
2022-09-13T14:11+0300
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Anadolu Ajansı'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde şöyle denildi:"MİT'in 10-12 Eylül tarihleri arasında Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarda Gara'da 3, Kandil'de 1 olmak üzere 4 PKK/KCK mensubu terörist etkisiz hale getirildi."
https://sputniknews.com.tr/20220912/mitten-operasyon-pkknin-suikast-timinde-yer-alan-vedat-aksac-ve-2-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1061085351.html
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mit, operasyon, milli istihbarat teşkilatı
mit, operasyon, milli istihbarat teşkilatı
MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon: 'Gara'da 3, Kandil'de 1 PKK'lı etkisiz hale getirildi'
13:55 13.09.2022 (güncellendi: 14:11 13.09.2022) Abone ol
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nca Kuzey Irak'ta yapılan operasyonla ilgili, "Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarda Gara'da 3, Kandil'de 1 olmak üzere PKK/KCK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulunuldu.
Anadolu Ajansı'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde şöyle denildi:
"MİT'in 10-12 Eylül tarihleri arasında Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarda Gara'da 3, Kandil'de 1 olmak üzere 4 PKK/KCK mensubu terörist etkisiz hale getirildi."