Anadolu Ajansı'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde şöyle denildi:"MİT'in 10-12 Eylül tarihleri arasında Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarda Gara'da 3, Kandil'de 1 olmak üzere 4 PKK/KCK mensubu terörist etkisiz hale getirildi."

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nca Kuzey Irak'ta yapılan operasyonla ilgili, "Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarda Gara'da 3, Kandil'de 1... 13.09.2022, Sputnik Türkiye

MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon: 'Gara'da 3, Kandil'de 1 PKK'lı etkisiz hale getirildi'

© AA MİT operasyonu © AA

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Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nca Kuzey Irak'ta yapılan operasyonla ilgili, "Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarda Gara'da 3, Kandil'de 1 olmak üzere PKK/KCK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulunuldu.