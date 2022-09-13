https://sputniknews.com.tr/20220913/milli-egitim-bakanligi-bakanimiz-ogretmen-adaylarini-incitici-mahiyette-bir-ifade-kullanmamistir-1061127754.html
Milli Eğitim Bakanlığı: Bakanımız, öğretmen adaylarını incitici mahiyette bir ifade kullanmamıştır
Milli Eğitim Bakanlığı: Bakanımız, öğretmen adaylarını incitici mahiyette bir ifade kullanmamıştır
Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan Mahmut Özer'in öğretmenlerle diyaloğu konusunda açıklama yaptı. Basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı dile getirildi... 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T12:11+0300
2022-09-13T12:11+0300
2022-09-13T12:11+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı
milli eğitim bakanlığı (meb)
mahmut özer
basın açıklaması
öğretmen
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Milli eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından, basında çıkan haberlere yönelik bir açıklama yaptı.Bakanlık açıklamasında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğretmen adaylarına yönelik 'incitici' ifadeler kullanıldığına yönelik eleştiriler kabul edilmedi ve şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20211113/milli-egitim-bakani-mahmut-ozer-hedef-reform-degil-kalite-1050763948.html
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milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), mahmut özer, basın açıklaması, öğretmen
milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), mahmut özer, basın açıklaması, öğretmen
Milli Eğitim Bakanlığı: Bakanımız, öğretmen adaylarını incitici mahiyette bir ifade kullanmamıştır
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Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan Mahmut Özer'in öğretmenlerle diyaloğu konusunda açıklama yaptı. Basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı dile getirildi ve "Bakanımız, öğretmen adaylarını incitici mahiyette bir ifade kullanmamıştır" denildi.
Milli eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından, basında çıkan haberlere yönelik bir açıklama yaptı.
Bakanlık açıklamasında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğretmen adaylarına yönelik 'incitici' ifadeler kullanıldığına yönelik eleştiriler kabul edilmedi ve şu ifadelere yer verildi:
"Dün Sayın Bakanımız ile iki öğretmen adayı arasında gerçekleşen özel bir sohbet içeriğinin, bağlamından koparılarak sosyal medya mecralarında çarpıtıldığı görülmektedir. Sayın Bakanımız, söz konusu öğretmen adaylarının KPSS 2020'ye ilişkin görüş ve önerilerini dinlemiş, gerekli açıklamaları yapmış ve incitici mahiyette herhangi bir ifade kullanmamıştır. Zaman zaman çeşitli mecralarda Bakanlığımız aleyhine kara propaganda faaliyeti yürütmeyi kendine görev edinen bir kesimin sosyal medyadaki söz konusu iddiaları, gerçeği yansıtmamaktadır."