https://sputniknews.com.tr/20220913/kremlin-rusyada-tam-seferberlik-ilan-etmeyi-planlamiyoruz-1061133123.html

Kremlin: Rusya'da tam seferberlik ilan etmeyi planlamıyoruz

Kremlin: Rusya'da tam seferberlik ilan etmeyi planlamıyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki gelişmeler nedeniyle Rusya'da tam seferberlik ilan edilmesi olasılığını şu an değerlendirmediklerini söyledi. 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T14:05+0300

2022-09-13T14:05+0300

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ukrayna krizi

ukrayna

rusya

kremlin

dmitriy peskov

seferberlik

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Kremlin Sözcüsü Peskov, düzenlediği basın toplantısında, Rusya’da bazı kesimlerin Ukrayna’da yaşananlar nedeniyle yaptığı seferberlik çağrısıyla ilgili soruya “Şu an için hayır, (seferberlik ilan edilmesi) söz konusu değil” yanıtını verdi.Ukrayna ordusunun Harkov bölgesindeki karşı saldırısına ilişkin değerlendirmede bulunan Peskov, şu ifadeleri kullandı:"Harkov sakinlerine gelince, buradan ulaşan haberler, (Ukrayna güçlerinin) çerçeveye uygun olmayan bir dizi cezalandırıcı eyleme giriştiğini gösteriyor. İnsanlara işkence ediliyor ve onlarla uğraşıyor ve kötü davranıyorlar. Bu, tabii ki korkunç bir şey ve Rusya’nın özel askeri operasyonu sürecektir."

https://sputniknews.com.tr/20220913/rusya-harkov-bolgesinde-ukrayna-ordusunun-zirhli-arac-konvoyu-imha-edildi-1061128279.html

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