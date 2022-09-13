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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220913/kremlin-rusyada-tam-seferberlik-ilan-etmeyi-planlamiyoruz-1061133123.html
Kremlin: Rusya'da tam seferberlik ilan etmeyi planlamıyoruz
Kremlin: Rusya'da tam seferberlik ilan etmeyi planlamıyoruz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki gelişmeler nedeniyle Rusya'da tam seferberlik ilan edilmesi olasılığını şu an değerlendirmediklerini söyledi. 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T14:05+0300
2022-09-13T14:06+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
kremlin
dmitriy peskov
seferberlik
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Kremlin Sözcüsü Peskov, düzenlediği basın toplantısında, Rusya’da bazı kesimlerin Ukrayna’da yaşananlar nedeniyle yaptığı seferberlik çağrısıyla ilgili soruya “Şu an için hayır, (seferberlik ilan edilmesi) söz konusu değil” yanıtını verdi.Ukrayna ordusunun Harkov bölgesindeki karşı saldırısına ilişkin değerlendirmede bulunan Peskov, şu ifadeleri kullandı:"Harkov sakinlerine gelince, buradan ulaşan haberler, (Ukrayna güçlerinin) çerçeveye uygun olmayan bir dizi cezalandırıcı eyleme giriştiğini gösteriyor. İnsanlara işkence ediliyor ve onlarla uğraşıyor ve kötü davranıyorlar. Bu, tabii ki korkunç bir şey ve Rusya’nın özel askeri operasyonu sürecektir."
https://sputniknews.com.tr/20220913/rusya-harkov-bolgesinde-ukrayna-ordusunun-zirhli-arac-konvoyu-imha-edildi-1061128279.html
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ukrayna, rusya, kremlin, dmitriy peskov, seferberlik
ukrayna, rusya, kremlin, dmitriy peskov, seferberlik

Kremlin: Rusya'da tam seferberlik ilan etmeyi planlamıyoruz

14:05 13.09.2022 (güncellendi: 14:06 13.09.2022)
© SputnikDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
© Sputnik
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki gelişmeler nedeniyle Rusya'da tam seferberlik ilan edilmesi olasılığını şu an değerlendirmediklerini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Peskov, düzenlediği basın toplantısında, Rusya’da bazı kesimlerin Ukrayna’da yaşananlar nedeniyle yaptığı seferberlik çağrısıyla ilgili soruya “Şu an için hayır, (seferberlik ilan edilmesi) söz konusu değil” yanıtını verdi.
Ukrayna ordusunun Harkov bölgesindeki karşı saldırısına ilişkin değerlendirmede bulunan Peskov, şu ifadeleri kullandı:
"Harkov sakinlerine gelince, buradan ulaşan haberler, (Ukrayna güçlerinin) çerçeveye uygun olmayan bir dizi cezalandırıcı eyleme giriştiğini gösteriyor. İnsanlara işkence ediliyor ve onlarla uğraşıyor ve kötü davranıyorlar. Bu, tabii ki korkunç bir şey ve Rusya’nın özel askeri operasyonu sürecektir."
Rusya - Askeri Operasyon - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
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