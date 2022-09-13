https://sputniknews.com.tr/20220913/kremlin-putin-ve-erdogan-ozbekistanda-tahil-anlasmasini-ve-ikili-ekonomi-konularini-ele-alacak-1061140719.html

Kremlin: Putin ve Erdoğan, Özbekistan'da tahıl anlaşmasını ve ikili ekonomi konuları ele alacak

Kremlin: Putin ve Erdoğan, Özbekistan'da tahıl anlaşmasını ve ikili ekonomi konuları ele alacak

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Özbekistan'da bir araya gelecek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tahıl... 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T17:54+0300

2022-09-13T17:54+0300

2022-09-13T18:04+0300

dünya

kremlin

rusya

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

tahıl

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Putin ve Erdoğan'ın 15-16 Eylül'de Özbekistan'ın Semerkant kentindeki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında gerçekleştireceği görüşme hakkında Kremlin'den açıklama geldi.Rusya ve Türkiye liderleri arasındaki diyaloğun telefonla da olmak üzere sürekli devam ettiğini belirten Uşakov, "Şu anda müzakereler için birçok konu var, bunlardan biri Türkiye'nin tahıl anlaşmasının imzalanmasında oynadığı pozitif rol" dedi.Uşakov, Putin ve Erdoğan'ın tahıl anlaşmasının yanı sıra 5 Temmuz'da Soçi'de varılan mutabakatların devamı olarak ikili ekonomi konularını istişare edeceğini kaydetti.Ukrayna ve Donbass'taki durumun da gündemde olacağını söyleyen Uşakov, Suriye ve Kafkasya'da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaların masadaki bir diğer konu olacağını ekledi.

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kremlin, rusya, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, tahıl