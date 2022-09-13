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https://sputniknews.com.tr/20220913/kremlin-putin-ve-erdogan-ozbekistanda-tahil-anlasmasini-ve-ikili-ekonomi-konularini-ele-alacak-1061140719.html
Kremlin: Putin ve Erdoğan, Özbekistan'da tahıl anlaşmasını ve ikili ekonomi konuları ele alacak
Kremlin: Putin ve Erdoğan, Özbekistan'da tahıl anlaşmasını ve ikili ekonomi konuları ele alacak
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Özbekistan'da bir araya gelecek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tahıl... 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T17:54+0300
2022-09-13T18:04+0300
dünya
kremlin
rusya
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
tahıl
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Putin ve Erdoğan'ın 15-16 Eylül'de Özbekistan'ın Semerkant kentindeki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında gerçekleştireceği görüşme hakkında Kremlin'den açıklama geldi.Rusya ve Türkiye liderleri arasındaki diyaloğun telefonla da olmak üzere sürekli devam ettiğini belirten Uşakov, "Şu anda müzakereler için birçok konu var, bunlardan biri Türkiye'nin tahıl anlaşmasının imzalanmasında oynadığı pozitif rol" dedi.Uşakov, Putin ve Erdoğan'ın tahıl anlaşmasının yanı sıra 5 Temmuz'da Soçi'de varılan mutabakatların devamı olarak ikili ekonomi konularını istişare edeceğini kaydetti.Ukrayna ve Donbass'taki durumun da gündemde olacağını söyleyen Uşakov, Suriye ve Kafkasya'da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaların masadaki bir diğer konu olacağını ekledi.
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kremlin, rusya, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, tahıl
kremlin, rusya, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, tahıl

Kremlin: Putin ve Erdoğan, Özbekistan'da tahıl anlaşmasını ve ikili ekonomi konuları ele alacak

17:54 13.09.2022 (güncellendi: 18:04 13.09.2022)
© Fotoğraf : T.C. CumhurbaşkanlığıErdoğan-Putin 5 Ağustos Soçi Zirvesi
Erdoğan-Putin 5 Ağustos Soçi Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
© Fotoğraf : T.C. Cumhurbaşkanlığı
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Özbekistan'da bir araya gelecek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tahıl anlaşması ile ikili ekonomi konularını masaya yatıracağını söyledi.
Putin ve Erdoğan'ın 15-16 Eylül'de Özbekistan'ın Semerkant kentindeki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında gerçekleştireceği görüşme hakkında Kremlin'den açıklama geldi.

Rusya ve Türkiye liderleri arasındaki diyaloğun telefonla da olmak üzere sürekli devam ettiğini belirten Uşakov, "Şu anda müzakereler için birçok konu var, bunlardan biri Türkiye'nin tahıl anlaşmasının imzalanmasında oynadığı pozitif rol" dedi.

Uşakov, Putin ve Erdoğan'ın tahıl anlaşmasının yanı sıra 5 Temmuz'da Soçi'de varılan mutabakatların devamı olarak ikili ekonomi konularını istişare edeceğini kaydetti.

Ukrayna ve Donbass'taki durumun da gündemde olacağını söyleyen Uşakov, Suriye ve Kafkasya'da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaların masadaki bir diğer konu olacağını ekledi.
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