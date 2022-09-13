https://sputniknews.com.tr/20220913/kilicdaroglundan-kurmaylarina-soylem-uyarisi-1061125716.html
Kılıçdaroğlu’ndan kurmaylarına söylem uyarısı
Kılıçdaroğlu’ndan kurmaylarına söylem uyarısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarını söylem konusunda uyardı. Kılıçdaroğlu tüm partililerin söylemler konusunda daha dikkatli olması gerektiğini... 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T11:15+0300
2022-09-13T11:15+0300
2022-09-13T11:15+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
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HaberTürk’ten Mahir Kılıç’ın haberine göre, CHP'li Gürsel Tekin’in "HDP’ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir” sözleri üzerine başlayan tartışma sonrasında Kılıçdaroğlu urmaylarını söylem konusunda uyardı. Kılıçdaroğlu’nun bu uyarıyı 9 Eylül’deki Parti Meclisi toplantısı öncesinde basına duyurulmayan MYK’da yaptığı öğrenildi. İktidarın gündemi değiştirmek adına her şeyi kullanabileceğini belirten CHP lideri, herkesin dikkatli olmasını istedi.
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kemal kılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu’ndan kurmaylarına söylem uyarısı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarını söylem konusunda uyardı. Kılıçdaroğlu tüm partililerin söylemler konusunda daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.
HaberTürk’ten Mahir Kılıç’ın haberine göre
, CHP'li Gürsel Tekin’
in "HDP’ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir” s
özleri üzerine başlayan tartışma sonrasında Kılıçdaroğlu urmaylarını söylem konusunda uyardı. Kılıçdaroğlu’nun bu uyarıyı 9 Eylül’deki Parti Meclisi toplantısı öncesinde basına duyurulmayan MYK’da yaptığı öğrenildi. İktidarın gündemi değiştirmek adına her şeyi kullanabileceğini belirten CHP lideri, herkesin dikkatli olmasını istedi.