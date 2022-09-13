https://sputniknews.com.tr/20220913/kilicdaroglu-iktidarimizda-ciftci-ve-esnafin-kredi-faizlerini-bir-haftada-silecegiz-1061133875.html
Kılıçdaroğlu: İktidarımızda çiftçi ve esnafın kredi faizlerini bir haftada sileceğiz
Kılıçdaroğlu: İktidarımızda çiftçi ve esnafın kredi faizlerini bir haftada sileceğiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Millet İttifakı'' olarak iktidara geldiklerinde, çiftçilerin ve esnafların tüm kredi faizlerini ilk bir hafta içinde... 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T16:08+0300
2022-09-13T16:08+0300
2022-09-13T16:08+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Sakarya'da düzenlenen grup toplantısında konuştu.Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:'Çitçinin kredi faizlerini sileceğiz'Millet İttifakı ile birlikte iktidar olduğumuzda çiftçilerin ve esnafların ister bankalardan ister Tarım Kredi Kooperatifi'nden aldıkları kredinin faizini ilk bir hafta içinde sileceğiz. O faizlerin tamamını sileceğiz. O beşli çetelerin sırtına yıkacağım. Kırsalda çalıştığı sürece kadınların ve gençlerin sosyal güvenlik primlerini devlet olarak biz ödeyeceğiz.''Gençler bu ülkeye demokrasiyi getirecek'
https://sputniknews.com.tr/20220912/kilicdaroglu-askeri-veya-sivil-tum-darbelerin-ve-darbe-rejimlerinin-karsisindayiz-1061103888.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu: İktidarımızda çiftçi ve esnafın kredi faizlerini bir haftada sileceğiz
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Millet İttifakı'' olarak iktidara geldiklerinde, çiftçilerin ve esnafların tüm kredi faizlerini ilk bir hafta içinde sileceklerini söyledi. 2023 seçimlerinde 7,5 milyon gencin ilk kez oy kullanacağını hatırlatan Kılıçdaroğlu, ''7,5 milyon genç bu ülkeye demokrasiyi getirecek'' dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Sakarya'da düzenlenen grup toplantısında konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
''Adaletin olmadığı bir yerde devlet olmaz. Adaleti sağlamak zorundayız. Çiftçiye mazotu ÖTV'siz ve KDV'siz vereceğiz. Kırmızı mazot uygulaması getireceğiz. Hiçbir çiftçi ektiği ürün dolayısıyla asla ve asla bu topraklarda zarar etmeyecek. FİSKOBİRLİK'i yeniden ayağa kaldıracağız.
'Çitçinin kredi faizlerini sileceğiz'
Millet İttifakı ile birlikte iktidar olduğumuzda çiftçilerin ve esnafların ister bankalardan ister Tarım Kredi Kooperatifi'nden aldıkları kredinin faizini ilk bir hafta içinde sileceğiz. O faizlerin tamamını sileceğiz. O beşli çetelerin sırtına yıkacağım. Kırsalda çalıştığı sürece kadınların ve gençlerin sosyal güvenlik primlerini devlet olarak biz ödeyeceğiz.
''Gençler bu ülkeye demokrasiyi getirecek'
"Gençler bu ülkenin kaderini değiştirecek olanlar sizlersiniz. 7,5 milyon genç ilk kez sandığa gidecek oy kullanacak. 7,5 milyon genç bu ülkeye demokrasiyi mutlaka ve mutlaka getirecek. İlk bir haftada o Tank Palet Fabrikası'nı alacağız şanlı ordumuza aynen iade edeceğiz. GATA'yı da şanlı ordumuza teslim edeceğiz.''