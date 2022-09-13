https://sputniknews.com.tr/20220913/kilicdaroglu-iktidarimizda-ciftci-ve-esnafin-kredi-faizlerini-bir-haftada-silecegiz-1061133875.html

Kılıçdaroğlu: İktidarımızda çiftçi ve esnafın kredi faizlerini bir haftada sileceğiz

Kılıçdaroğlu: İktidarımızda çiftçi ve esnafın kredi faizlerini bir haftada sileceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Millet İttifakı'' olarak iktidara geldiklerinde, çiftçilerin ve esnafların tüm kredi faizlerini ilk bir hafta içinde... 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T16:08+0300

2022-09-13T16:08+0300

2022-09-13T16:08+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Sakarya'da düzenlenen grup toplantısında konuştu.Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:'Çitçinin kredi faizlerini sileceğiz'Millet İttifakı ile birlikte iktidar olduğumuzda çiftçilerin ve esnafların ister bankalardan ister Tarım Kredi Kooperatifi'nden aldıkları kredinin faizini ilk bir hafta içinde sileceğiz. O faizlerin tamamını sileceğiz. O beşli çetelerin sırtına yıkacağım. Kırsalda çalıştığı sürece kadınların ve gençlerin sosyal güvenlik primlerini devlet olarak biz ödeyeceğiz.''Gençler bu ülkeye demokrasiyi getirecek'

https://sputniknews.com.tr/20220912/kilicdaroglu-askeri-veya-sivil-tum-darbelerin-ve-darbe-rejimlerinin-karsisindayiz-1061103888.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu