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https://sputniknews.com.tr/20220913/kilicdaroglu-bu-ulkeyi-baristiracagim-hepimiz-helallesecegiz-1061142189.html
Kılıçdaroğlu: Bu ülkeyi barıştıracağım, hepimiz helalleşeceğiz
Kılıçdaroğlu: Bu ülkeyi barıştıracağım, hepimiz helalleşeceğiz
Sakarya'da esnaf ziyareti gerçekleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeyi barıştıracağım, hepimiz helalleşeceğiz. Hepimiz beraber yaşayacağız. Birlikte... 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T18:53+0300
2022-09-13T18:53+0300
kemal kılıçdaroğlu
politika
sakarya
esnaf
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin grup toplantısının ardından Çark Caddesi'ne geçti.Burada esnafı ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulunan Kılıçdaroğlu, Şerefiye Camisi önünde hazırlanan platforma çıkarak vatandaşlara hitap etti.Sözlerine gülerek "Hepinizi Silivri'ye göndereceğim, korsan gösteri yapıyorsunuz" ifadeleriyle başlayan Kılıçdaroğlu, gençlerin bu ülkenin umudu olduğunu, siyasetin ahlak inanç ve vatandaş için yapılması gerektiğini söyledi.Siyasetin ülkenin onuru üzerine inşa edildiğini belirten Kılıçdaroğlu, diğer siyasetçilere benzemediğini, saraylara ihtiyacı olmadığını, mütevazı, halk gibi yaşadığını anlattı.Siyaset anlayışına göre; ülkenin siyasetçisinin değil esnafının, çiftçisinin, balıkçısının, işçisinin kazanacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, hedeflerini gerçekleştirmek için en büyük güvencesinin vatandaşlar olduğunu kaydetti.'Kim haksızlığa uğradıysa kusura bakmasın hesabını sorarım'Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında bu ülkede barışın, huzurun, kalkınmanın nasıl sağlandığını, işsizlikle mücadelenin nasıl yapıldığını göstereceklerini aktararak, "Kılıçdaroğlu gelirse adaletsizlik yapmaz. Oy verir vermez, herkesin benim başımın üstünde yeri var ama kim haksızlığa uğradıysa kusura bakmasın hesabını sorarım" dedi.Halka hesap veren siyasetçiye ihtiyaçlarının olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında esnafın bankalardan, kooperatiflerden aldıkları kredilerin faizlerinin tamamını bir hafta içerisinde sileceğini dile getirdi.Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeyi barıştıracağım, hepimiz helalleşeceğiz. Hepimiz beraber yaşayacağız. Birlikte yaşayacağız. Bizi ayırmak, bölmek isteyenlere karşı beraber, bir yürek duracağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak iki kırmızı çizgimiz var, vatanımız, bayrağımız" ifadelerini kullandı.
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kemal kılıçdaroğlu, sakarya, esnaf
kemal kılıçdaroğlu, sakarya, esnaf

Kılıçdaroğlu: Bu ülkeyi barıştıracağım, hepimiz helalleşeceğiz

18:53 13.09.2022
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayında konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayında konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
© CHP/ALP EREN KAYA
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Sakarya'da esnaf ziyareti gerçekleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeyi barıştıracağım, hepimiz helalleşeceğiz. Hepimiz beraber yaşayacağız. Birlikte yaşayacağız. Bizi ayırmak, bölmek isteyenlere karşı beraber, bir yürek duracağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak iki kırmızı çizgimiz var, vatanımız, bayrağımız" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin grup toplantısının ardından Çark Caddesi'ne geçti.
Burada esnafı ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulunan Kılıçdaroğlu, Şerefiye Camisi önünde hazırlanan platforma çıkarak vatandaşlara hitap etti.
Sözlerine gülerek "Hepinizi Silivri'ye göndereceğim, korsan gösteri yapıyorsunuz" ifadeleriyle başlayan Kılıçdaroğlu, gençlerin bu ülkenin umudu olduğunu, siyasetin ahlak inanç ve vatandaş için yapılması gerektiğini söyledi.
Siyasetin ülkenin onuru üzerine inşa edildiğini belirten Kılıçdaroğlu, diğer siyasetçilere benzemediğini, saraylara ihtiyacı olmadığını, mütevazı, halk gibi yaşadığını anlattı.
Siyaset anlayışına göre; ülkenin siyasetçisinin değil esnafının, çiftçisinin, balıkçısının, işçisinin kazanacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, hedeflerini gerçekleştirmek için en büyük güvencesinin vatandaşlar olduğunu kaydetti.

'Kim haksızlığa uğradıysa kusura bakmasın hesabını sorarım'

Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında bu ülkede barışın, huzurun, kalkınmanın nasıl sağlandığını, işsizlikle mücadelenin nasıl yapıldığını göstereceklerini aktararak, "Kılıçdaroğlu gelirse adaletsizlik yapmaz. Oy verir vermez, herkesin benim başımın üstünde yeri var ama kim haksızlığa uğradıysa kusura bakmasın hesabını sorarım" dedi.
Halka hesap veren siyasetçiye ihtiyaçlarının olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında esnafın bankalardan, kooperatiflerden aldıkları kredilerin faizlerinin tamamını bir hafta içerisinde sileceğini dile getirdi.
Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeyi barıştıracağım, hepimiz helalleşeceğiz. Hepimiz beraber yaşayacağız. Birlikte yaşayacağız. Bizi ayırmak, bölmek isteyenlere karşı beraber, bir yürek duracağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak iki kırmızı çizgimiz var, vatanımız, bayrağımız" ifadelerini kullandı.
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