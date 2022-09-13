https://sputniknews.com.tr/20220913/kilicdaroglu-bu-ulkeyi-baristiracagim-hepimiz-helallesecegiz-1061142189.html

Kılıçdaroğlu: Bu ülkeyi barıştıracağım, hepimiz helalleşeceğiz

Kılıçdaroğlu: Bu ülkeyi barıştıracağım, hepimiz helalleşeceğiz

Sakarya'da esnaf ziyareti gerçekleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeyi barıştıracağım, hepimiz helalleşeceğiz. Hepimiz beraber yaşayacağız. Birlikte... 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T18:53+0300

2022-09-13T18:53+0300

2022-09-13T18:53+0300

kemal kılıçdaroğlu

politika

sakarya

esnaf

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin grup toplantısının ardından Çark Caddesi'ne geçti.Burada esnafı ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulunan Kılıçdaroğlu, Şerefiye Camisi önünde hazırlanan platforma çıkarak vatandaşlara hitap etti.Sözlerine gülerek "Hepinizi Silivri'ye göndereceğim, korsan gösteri yapıyorsunuz" ifadeleriyle başlayan Kılıçdaroğlu, gençlerin bu ülkenin umudu olduğunu, siyasetin ahlak inanç ve vatandaş için yapılması gerektiğini söyledi.Siyasetin ülkenin onuru üzerine inşa edildiğini belirten Kılıçdaroğlu, diğer siyasetçilere benzemediğini, saraylara ihtiyacı olmadığını, mütevazı, halk gibi yaşadığını anlattı.Siyaset anlayışına göre; ülkenin siyasetçisinin değil esnafının, çiftçisinin, balıkçısının, işçisinin kazanacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, hedeflerini gerçekleştirmek için en büyük güvencesinin vatandaşlar olduğunu kaydetti.'Kim haksızlığa uğradıysa kusura bakmasın hesabını sorarım'Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında bu ülkede barışın, huzurun, kalkınmanın nasıl sağlandığını, işsizlikle mücadelenin nasıl yapıldığını göstereceklerini aktararak, "Kılıçdaroğlu gelirse adaletsizlik yapmaz. Oy verir vermez, herkesin benim başımın üstünde yeri var ama kim haksızlığa uğradıysa kusura bakmasın hesabını sorarım" dedi.Halka hesap veren siyasetçiye ihtiyaçlarının olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında esnafın bankalardan, kooperatiflerden aldıkları kredilerin faizlerinin tamamını bir hafta içerisinde sileceğini dile getirdi.Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeyi barıştıracağım, hepimiz helalleşeceğiz. Hepimiz beraber yaşayacağız. Birlikte yaşayacağız. Bizi ayırmak, bölmek isteyenlere karşı beraber, bir yürek duracağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak iki kırmızı çizgimiz var, vatanımız, bayrağımız" ifadelerini kullandı.

sakarya

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kemal kılıçdaroğlu, sakarya, esnaf