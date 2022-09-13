Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220913/kievde-ingiltere-kralicesi-2-elizabethin-heykeli-dikilebilir-1061154733.html
Kiev’de İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in heykeli dikilebilir
Kiev’de İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in heykeli dikilebilir
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth heykelinin dikilmesi için imza kampanyası başlatıldı. 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T23:53+0300
2022-09-13T23:53+0300
dünya
kiev
ukrayna
kraliçe
kraliçe elizabeth
kraliçe 2. elizabeth
heykel
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/02/1056921454_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_40e1de851fa4022818e2b01f78326a89.jpg
Kiev Belediye Meclisi’nin internet sitesinde yayınlanan dilekçede, 2. Elizabeth heykelinin, komünizmden arındırma süreci kapsamında yıkılması planlanan Kızıl Ordu Komutanı Nikolay Şçors anıtının yerini alabileceği kaydedildi.Kampanya şimdiden 750 imza toplarken, Kiev Belediye Meclisi’nin dilekçeyi incelemeye alması için 6 bin imzaya ihtiyaç var. Oylama, 59 gün sürecek.
https://sputniknews.com.tr/20220913/kralice-2-elizabethin-cenazesi-londraya-ulasti-1061148528.html
kiev
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/02/1056921454_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_359555da00dd987e4d336489205184bc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kiev, ukrayna, kraliçe, kraliçe elizabeth, kraliçe 2. elizabeth, heykel
kiev, ukrayna, kraliçe, kraliçe elizabeth, kraliçe 2. elizabeth, heykel

Kiev’de İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in heykeli dikilebilir

23:53 13.09.2022
© AP Photo / Jonathan Bradyİngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
© AP Photo / Jonathan Brady
Abone olTelegram
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth heykelinin dikilmesi için imza kampanyası başlatıldı.
Kiev Belediye Meclisi’nin internet sitesinde yayınlanan dilekçede, 2. Elizabeth heykelinin, komünizmden arındırma süreci kapsamında yıkılması planlanan Kızıl Ordu Komutanı Nikolay Şçors anıtının yerini alabileceği kaydedildi.
Kampanya şimdiden 750 imza toplarken, Kiev Belediye Meclisi’nin dilekçeyi incelemeye alması için 6 bin imzaya ihtiyaç var. Oylama, 59 gün sürecek.
Kraliçe 2. Elizabeth - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
DÜNYA
Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi Londra'ya ulaştı
22:05
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала