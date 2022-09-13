https://sputniknews.com.tr/20220913/kievde-ingiltere-kralicesi-2-elizabethin-heykeli-dikilebilir-1061154733.html
Kiev’de İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in heykeli dikilebilir
Kiev’de İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in heykeli dikilebilir
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth heykelinin dikilmesi için imza kampanyası başlatıldı. 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T23:53+0300
2022-09-13T23:53+0300
2022-09-13T23:53+0300
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kraliçe elizabeth
kraliçe 2. elizabeth
heykel
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Kiev Belediye Meclisi’nin internet sitesinde yayınlanan dilekçede, 2. Elizabeth heykelinin, komünizmden arındırma süreci kapsamında yıkılması planlanan Kızıl Ordu Komutanı Nikolay Şçors anıtının yerini alabileceği kaydedildi.Kampanya şimdiden 750 imza toplarken, Kiev Belediye Meclisi’nin dilekçeyi incelemeye alması için 6 bin imzaya ihtiyaç var. Oylama, 59 gün sürecek.
https://sputniknews.com.tr/20220913/kralice-2-elizabethin-cenazesi-londraya-ulasti-1061148528.html
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kiev, ukrayna, kraliçe, kraliçe elizabeth, kraliçe 2. elizabeth, heykel
kiev, ukrayna, kraliçe, kraliçe elizabeth, kraliçe 2. elizabeth, heykel
Kiev’de İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in heykeli dikilebilir
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Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth heykelinin dikilmesi için imza kampanyası başlatıldı.
Kiev Belediye Meclisi’nin internet sitesinde yayınlanan dilekçede, 2. Elizabeth heykelinin, komünizmden arındırma süreci kapsamında yıkılması planlanan Kızıl Ordu Komutanı Nikolay Şçors anıtının yerini alabileceği kaydedildi.
Kampanya şimdiden 750 imza toplarken, Kiev Belediye Meclisi’nin dilekçeyi incelemeye alması için 6 bin imzaya ihtiyaç var. Oylama, 59 gün sürecek.