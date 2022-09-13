https://sputniknews.com.tr/20220913/kazakistanda-baskentin-adi-yeniden-astana-oluyor--1061138359.html

Kazakistan'da başkentin adı yeniden 'Astana' oluyor

Kazakistan'da başkentin adı yeniden 'Astana' oluyor

Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan'ın şu anda Nursultan olan başkentinin adının yeniden Astana olarak değiştirilmesi girişimini... 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T16:51+0300

2022-09-13T16:51+0300

2022-09-13T16:51+0300

dünya

kazakistan

kasım cömert tokayev

nursultan

astana

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Kazakistan Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Ruslan Jeldibay’ın Facebook hesabından paylaştığı üzere lider Tokayev, yerel parlamento milletvekillerinin Kazakistan'ın başkentinin adını Nursultan'dan yeniden Astana olarak değiştirme önerisini destekledi. İlgili düzeltme, parlamento tarafından görüşülecek olan anayasa kanun taslağına yansıtıldı. Jeldibay, “Bilindiği üzere bir grup milletvekili, Kazakistan'ın başkentine Astana olan eski adının tekrar verilmesini önerdi. Cumhurbaşkanı bu girişim hakkında milletvekillerini bilgilendirdi. Parlamenterlerin önerisi, Cumhurbaşkanının onayı ile anayasa kanun taslağına dahil edildi” ifadelerini kullandı. Sözcü aynı zamanda Tokayev’in, Nursultan Nazarbayev'in Kazakistan devletinin güçlendirilmesinde ve başkentin oluşumunda ‘belirleyici rolünü tarihi bir gerçek’ olarak gördüğünü ve bu nedenle ülkenin ilk cumhurbaşkanının adını taşıyan diğer objelerin adlarının korunması gerektiğini sözlerine ekledi. Tokayev, Cumhurbaşkanı olarak göreve başladıktan hemen sonra başkentin adının Nursultan olarak değiştirilmesini önermişti.

kazakistan

nursultan

astana

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kazakistan, kasım cömert tokayev, nursultan, astana