https://sputniknews.com.tr/20220913/kazakistanda-baskentin-adi-yeniden-astana-oluyor--1061138359.html
Kazakistan'da başkentin adı yeniden 'Astana' oluyor
Kazakistan'da başkentin adı yeniden 'Astana' oluyor
Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan'ın şu anda Nursultan olan başkentinin adının yeniden Astana olarak değiştirilmesi girişimini... 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T16:51+0300
2022-09-13T16:51+0300
2022-09-13T16:51+0300
dünya
kazakistan
kasım cömert tokayev
nursultan
astana
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Kazakistan Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Ruslan Jeldibay’ın Facebook hesabından paylaştığı üzere lider Tokayev, yerel parlamento milletvekillerinin Kazakistan'ın başkentinin adını Nursultan'dan yeniden Astana olarak değiştirme önerisini destekledi. İlgili düzeltme, parlamento tarafından görüşülecek olan anayasa kanun taslağına yansıtıldı. Jeldibay, “Bilindiği üzere bir grup milletvekili, Kazakistan'ın başkentine Astana olan eski adının tekrar verilmesini önerdi. Cumhurbaşkanı bu girişim hakkında milletvekillerini bilgilendirdi. Parlamenterlerin önerisi, Cumhurbaşkanının onayı ile anayasa kanun taslağına dahil edildi” ifadelerini kullandı. Sözcü aynı zamanda Tokayev’in, Nursultan Nazarbayev'in Kazakistan devletinin güçlendirilmesinde ve başkentin oluşumunda ‘belirleyici rolünü tarihi bir gerçek’ olarak gördüğünü ve bu nedenle ülkenin ilk cumhurbaşkanının adını taşıyan diğer objelerin adlarının korunması gerektiğini sözlerine ekledi. Tokayev, Cumhurbaşkanı olarak göreve başladıktan hemen sonra başkentin adının Nursultan olarak değiştirilmesini önermişti.
kazakistan
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kazakistan, kasım cömert tokayev, nursultan, astana
kazakistan, kasım cömert tokayev, nursultan, astana
Kazakistan'da başkentin adı yeniden 'Astana' oluyor
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Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan'ın şu anda Nursultan olan başkentinin adının yeniden Astana olarak değiştirilmesi girişimini destekledi. Tokayev, 2019'da göreve başladıktan sonra şehre selefinin onuruna adını verilmesini önermişti.
Kazakistan Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Ruslan Jeldibay’ın Facebook hesabından paylaştığı üzere lider Tokayev, yerel parlamento milletvekillerinin Kazakistan'ın başkentinin adını Nursultan'dan yeniden Astana olarak değiştirme önerisini destekledi. İlgili düzeltme, parlamento tarafından görüşülecek olan anayasa kanun taslağına yansıtıldı.
Jeldibay, “Bilindiği üzere bir grup milletvekili, Kazakistan'ın başkentine Astana olan eski adının tekrar verilmesini önerdi. Cumhurbaşkanı bu girişim hakkında milletvekillerini bilgilendirdi. Parlamenterlerin önerisi, Cumhurbaşkanının onayı ile anayasa kanun taslağına dahil edildi” ifadelerini kullandı.
Sözcü aynı zamanda Tokayev’in, Nursultan Nazarbayev'in Kazakistan devletinin güçlendirilmesinde ve başkentin oluşumunda ‘belirleyici rolünü tarihi bir gerçek’ olarak gördüğünü ve bu nedenle ülkenin ilk cumhurbaşkanının adını taşıyan diğer objelerin adlarının korunması gerektiğini sözlerine ekledi.
Tokayev, Cumhurbaşkanı olarak göreve başladıktan hemen sonra başkentin adının Nursultan olarak değiştirilmesini önermişti.