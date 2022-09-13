https://sputniknews.com.tr/20220913/kayseride-okula-ates-acildi-1061138841.html
Kayseri'de okula ateş açıldı
Kayseri'de okula ateş açıldı
Kayseri'de Alsancak Şehit Osman Çelik Ortaokulu'na kimliği henüz belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T16:52+0300
2022-09-13T16:52+0300
2022-09-13T16:52+0300
türkiye
türkiye
kayseri
kurşun
silah
okul
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi'ndeki Alsancak Şehit Osman Çelik Ortaokulu'na gece saatlerinde kimliği henüz belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.Sabah okula geldiklerinde kurşun izlerini gören idareciler, durumu polis ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen ekipler, kurşun izlerinin olduğu yerlerde çalışma yaptı.Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20210910/elazigda-isyerinin-kursunlama-ani-goruntulendi-1048802115.html
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türkiye, kayseri, kurşun, silah, okul
türkiye, kayseri, kurşun, silah, okul
Kayseri'de okula ateş açıldı
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Kayseri'de Alsancak Şehit Osman Çelik Ortaokulu'na kimliği henüz belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi'ndeki Alsancak Şehit Osman Çelik Ortaokulu'na gece saatlerinde kimliği henüz belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.
Sabah okula geldiklerinde kurşun izlerini gören idareciler, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, kurşun izlerinin olduğu yerlerde çalışma yaptı.
Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.