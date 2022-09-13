https://sputniknews.com.tr/20220913/karabagda-gerilim-tirmandi-ermenistan-azerbaycanla-catismalarda-49-askerinin-oldugunu-acikladi-1061126044.html
Karabağ’da gerilim tırmandı: Ermenistan, Azerbaycan’la çatışmalarda 49 askerinin öldüğünü açıkladı
Karabağ’da gerilim tırmandı: Ermenistan, Azerbaycan’la çatışmalarda 49 askerinin öldüğünü açıkladı
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ’da gerilimin yeniden tırmanmasıyla sınırda Azerbaycan güçleri ile yaşanan çatışmalarda en az 49 Ermeni askerin... 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T11:29+0300
2022-09-13T11:29+0300
2022-09-13T12:18+0300
dünya
ermenistan
azerbaycan
dağlık karabağ
azerbaycan savunma bakanlığı
nikol paşinyan
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, dün gece sınırda Azerbaycan güçleriyle yaşanan çatışmalara ilişkin parlamentoda yaptığı konuşmada, “Şu anda 49 askerimizi kaybetmiş durumdayız, ne yazık ki bu nihai sayı değil” dedi. Paşinyan, gece başlayan çatışmaların şu anda hafiflediğini dile getirdi.Daha önce Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan güçlerini topraklarına ilerlemekle suçlayıp dünya liderlerine yardım çağrısında bulunmuştu.Öte yandan Azerbaycan hükümeti, çatışmayı başlatan tarafın Ermenistan güçleri olduğunu söyleyerek ‘Ermenistan tarafının provokasyonuna yanıt vermekle sınırlı kaldıklarını’ belirtti.Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise sınırda yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden askerler olduğunu kaydetti, ancak kayıplarının sayısına dair bilgi paylaşmadı.Rusya: Çok endişeliyiz, tarafların bu sabah Moskova’da varılan ateşkes anlaşmasına uyacaklarını umuyoruzRusya Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada Karabağ’da gerilimin yeniden tırmanmış olması nedeniyle oldukça endişeli olduklarını belirterek, taraflara ‘gerilimi iyice tırmandıracak eylemlerden kaçınma’ çağrısı yaptı.Ermenistan ile Azerbaycan'a Kasım 2020’de Rusya’nın arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasının şartlarına uyma çağrısı yapılan açıklamada, Rusya’nın gerilimin yeniden tırmanmasıyla her iki tarafla da yakın temasta olduğu kaydedildi.Rusya Dışişleri ayrıca, sınırda gerilimin dün gece tırmanması sonrası bu sabah Rusya’nın girişimiyle Moskova’da bir ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurarak, “Anlaşmaya tamamen uyulacağını umuyoruz” açıklamasını yaptı.Rusya ve Ermenistan, Karabağ’daki gerilimi sona erdirmek üzere ortak adımların atılmasında anlaştıBunun yanı sıra Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan ile Rus mevkidaşı Sergey Şoygu, telefon görüşmesi gerçekleştirerek Karabağ’da yeniden tırmanan gerilimi ele aldı.Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın görüşmeye ilişkin açıklamasında, Papikyan ile Şoygu’nun ‘Azerbaycan tarafının, Ermenistan’ın egemen topraklarına yönelik saldırganlığını’ ele aldıkları ifade edildi. Açıklmada, Şoygu ile Papikyan’ın söz konusu görüşmede, Karabağ’daki durumun istikrar kazanmasına yardım edecek ortak adımlar atmakta anlaştıkları kaydedildi.Ermenistan ve Azerbaycan güçlerinin 2020 sonbaharında Karabağ’daki çatışmaları 6 bin 500 kişinin ölmesine neden olmuştu ve çatışmalar Ermeni güçlerinin Karabağ’daki bazı bölgelerden çekilmesini içeren anlaşmayla son bulmuştu.Söz konusu anlaşmanın sağlanmasında, Rusya arabuluculuk rolü üstlendi. Ayrıca, anlaşma ile sağlanan ateşkesin denetlenmesi için Karabağ’a 2 bin Rus barışgücü konuşlandırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220913/bakan-cavusoglu-ermenistan-artik-tahrikleri-birakmali-1061123975.html
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ermenistan, azerbaycan, dağlık karabağ, azerbaycan savunma bakanlığı, nikol paşinyan
ermenistan, azerbaycan, dağlık karabağ, azerbaycan savunma bakanlığı, nikol paşinyan
Karabağ’da gerilim tırmandı: Ermenistan, Azerbaycan’la çatışmalarda 49 askerinin öldüğünü açıkladı
11:29 13.09.2022 (güncellendi: 12:18 13.09.2022) Abone ol
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ’da gerilimin yeniden tırmanmasıyla sınırda Azerbaycan güçleri ile yaşanan çatışmalarda en az 49 Ermeni askerin hayatını kaybettiğini belirtti. Azerbaycan ordu yetkilileri de çatışmalarda kayıplarının olduğunu kaydetti.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, dün gece sınırda Azerbaycan güçleriyle yaşanan çatışmalara ilişkin parlamentoda yaptığı konuşmada, “Şu anda 49 askerimizi kaybetmiş durumdayız, ne yazık ki bu nihai sayı değil” dedi. Paşinyan, gece başlayan çatışmaların şu anda hafiflediğini dile getirdi.
Daha önce Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan güçlerini topraklarına ilerlemekle suçlayıp dünya liderlerine yardım çağrısında bulunmuştu.
Öte yandan Azerbaycan hükümeti, çatışmayı başlatan tarafın Ermenistan güçleri olduğunu söyleyerek ‘Ermenistan tarafının provokasyonuna yanıt vermekle sınırlı kaldıklarını’ belirtti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise sınırda yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden askerler olduğunu kaydetti, ancak kayıplarının sayısına dair bilgi paylaşmadı.
Rusya: Çok endişeliyiz, tarafların bu sabah Moskova’da varılan ateşkes anlaşmasına uyacaklarını umuyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada Karabağ’da gerilimin yeniden tırmanmış olması nedeniyle oldukça endişeli olduklarını belirterek, taraflara ‘gerilimi iyice tırmandıracak eylemlerden kaçınma’ çağrısı yaptı.
Ermenistan ile Azerbaycan'a Kasım 2020’de Rusya’nın arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasının şartlarına uyma çağrısı yapılan açıklamada, Rusya’nın gerilimin yeniden tırmanmasıyla her iki tarafla da yakın temasta olduğu kaydedildi.
Rusya Dışişleri ayrıca, sınırda gerilimin dün gece tırmanması sonrası bu sabah Rusya’nın girişimiyle Moskova’da bir ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurarak, “Anlaşmaya tamamen uyulacağını umuyoruz” açıklamasını yaptı.
Rusya ve Ermenistan, Karabağ’daki gerilimi sona erdirmek üzere ortak adımların atılmasında anlaştı
Bunun yanı sıra Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan ile Rus mevkidaşı Sergey Şoygu, telefon görüşmesi gerçekleştirerek Karabağ’da yeniden tırmanan gerilimi ele aldı.
Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın görüşmeye ilişkin açıklamasında, Papikyan ile Şoygu’nun ‘Azerbaycan tarafının, Ermenistan’ın egemen topraklarına yönelik saldırganlığını’ ele aldıkları ifade edildi. Açıklmada, Şoygu ile Papikyan’ın söz konusu görüşmede, Karabağ’daki durumun istikrar kazanmasına yardım edecek ortak adımlar atmakta anlaştıkları kaydedildi.
Ermenistan ve Azerbaycan güçlerinin 2020 sonbaharında Karabağ’daki çatışmaları 6 bin 500 kişinin ölmesine neden olmuştu ve çatışmalar Ermeni güçlerinin Karabağ’daki bazı bölgelerden çekilmesini içeren anlaşmayla son bulmuştu.
Söz konusu anlaşmanın sağlanmasında, Rusya arabuluculuk rolü üstlendi. Ayrıca, anlaşma ile sağlanan ateşkesin denetlenmesi için Karabağ’a 2 bin Rus barışgücü konuşlandırıldı.