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İstanbul'da suya yüzde 40 zam
İstanbul'da suya yüzde 40 zam
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde konutlarda kullanılan suya yüzde 40.38 oranında zam kararı alındı. 13.09.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
istanbul
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İstanbul'da suya yüzde 40 zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde karar oy birliğiyle alındı. Konutta kullanılan suyun birim fiyatı 11.69 liraya yükseldi.İBB Meclisi'nde İSKİ'nin üçüncü olağanüstü genel kurulu gerçekleştirildi.Genel kurulda İstanbul'da suya zam teklifi görüşüldü.Suya en son geçtiğimiz nisan ayında yüzde 29 zam yapılmıştı.Oturumda İSKİ, artan personel, elektrik ve doğalgaz giderleri nedeniyle suya yüzde 99,8 civarında zam teklifinde bulundu.Yapılan görüşmeler sonucunda teklif revize edilerek yüzde 40,38 olarak değiştirildi.Bu teklif bütün parti gruplarının oy birliğiyle kabul edildi.
https://sputniknews.com.tr/20220913/netflixten-turkiyeye-yeni-zam-1061124298.html
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İstanbul'da suya yüzde 40 zam

16:13 13.09.2022 (güncellendi: 16:49 13.09.2022)
© AP Photo / Steve HelberABD'nin Mississippi eyaletinde yaşanan su krizi devam ederken, yetkililerin halkı, "Mikrop kapmamak için, duş alırken ağızlarını kapalı tutmaları" konusunda uyardığı bildirildi.
ABD'nin Mississippi eyaletinde yaşanan su krizi devam ederken, yetkililerin halkı, Mikrop kapmamak için, duş alırken ağızlarını kapalı tutmaları konusunda uyardığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
© AP Photo / Steve Helber
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde konutlarda kullanılan suya yüzde 40.38 oranında zam kararı alındı.
İstanbul'da suya yüzde 40 zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde karar oy birliğiyle alındı. Konutta kullanılan suyun birim fiyatı 11.69 liraya yükseldi.
İBB Meclisi'nde İSKİ'nin üçüncü olağanüstü genel kurulu gerçekleştirildi.

Genel kurulda İstanbul'da suya zam teklifi görüşüldü.

Suya en son geçtiğimiz nisan ayında yüzde 29 zam yapılmıştı.
Oturumda İSKİ, artan personel, elektrik ve doğalgaz giderleri nedeniyle suya yüzde 99,8 civarında zam teklifinde bulundu.

Yapılan görüşmeler sonucunda teklif revize edilerek yüzde 40,38 olarak değiştirildi.

Bu teklif bütün parti gruplarının oy birliğiyle kabul edildi.
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