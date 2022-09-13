https://sputniknews.com.tr/20220913/israilli-sirket-polonya-uzerinden-ukraynaya-iha-etkisizlestirme-sistemi-sagladi-1061144983.html

İsrailli şirket, Polonya üzerinden Ukrayna’ya İHA etkisizleştirme sistemi sağladı

İsrailli şirket, Polonya üzerinden Ukrayna’ya İHA etkisizleştirme sistemi sağladı

The Times of Israel gazetesi, bir İsrail savunma şirketinin, hükümetten izin almadan Polonya aracılığıyla Ukrayna’ya insansız hava araçlarını (İHA) etkisiz... 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T20:07+0300

2022-09-13T20:07+0300

2022-09-13T20:07+0300

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Zman Yisrael sitesine dayandırılan haberde, İsrail hükümetinin, Rusya’yla 'özel ilişkiler' nedeniyle Ukrayna’ya saldırı ve gelişmiş savunma sistemlerinin sağlanmasına karşı olduğu, Kiev’e sadece koruyucu yelekler ve ilaçlar gönderildiği kaydedildi.İsrail Savunma Bakanlığı, İHA ile mücadele sistemlerinin gelişmiş savunma teknolojileri olduğunu ve bu yüzden Kiev’e göndermeyeceklerini anlattı.Haberde, şirketin, savunma bakanlığına anti-İHA’ları Polonya’ya sattığını ve Varşova’nın aracı olarak hareket ettiğini ve sistemleri Kiev’e teslim ettiğini bilmediği konusunda bilgi verdiği belirtildi.Fakat şirketteki kaynak, siteye açıklamasında, İHA etkisizleştirme sisteminin, Ukrayna’ya teslimat yasağını teğet geçmek için Polonya üzerinden satıldığını bildirdi.The Times of Israel, İsrail Savunma Bakanlığı’ndan bu konuda yorum alamadıklarını, lakin 'ülke hükümetinin belli ki bu satışı bozmaya ilgi duymadığı' tahmininde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20220913/israil-savunma-bakani-iran-suriyedeki-tesislerde-gelismis-silahlar-uretiyor-1061119732.html

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