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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220913/israilli-sirket-polonya-uzerinden-ukraynaya-iha-etkisizlestirme-sistemi-sagladi-1061144983.html
İsrailli şirket, Polonya üzerinden Ukrayna’ya İHA etkisizleştirme sistemi sağladı
İsrailli şirket, Polonya üzerinden Ukrayna’ya İHA etkisizleştirme sistemi sağladı
The Times of Israel gazetesi, bir İsrail savunma şirketinin, hükümetten izin almadan Polonya aracılığıyla Ukrayna’ya insansız hava araçlarını (İHA) etkisiz... 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T20:07+0300
2022-09-13T20:07+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
iha
israil
satış
polonya
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Zman Yisrael sitesine dayandırılan haberde, İsrail hükümetinin, Rusya’yla 'özel ilişkiler' nedeniyle Ukrayna’ya saldırı ve gelişmiş savunma sistemlerinin sağlanmasına karşı olduğu, Kiev’e sadece koruyucu yelekler ve ilaçlar gönderildiği kaydedildi.İsrail Savunma Bakanlığı, İHA ile mücadele sistemlerinin gelişmiş savunma teknolojileri olduğunu ve bu yüzden Kiev’e göndermeyeceklerini anlattı.Haberde, şirketin, savunma bakanlığına anti-İHA’ları Polonya’ya sattığını ve Varşova’nın aracı olarak hareket ettiğini ve sistemleri Kiev’e teslim ettiğini bilmediği konusunda bilgi verdiği belirtildi.Fakat şirketteki kaynak, siteye açıklamasında, İHA etkisizleştirme sisteminin, Ukrayna’ya teslimat yasağını teğet geçmek için Polonya üzerinden satıldığını bildirdi.The Times of Israel, İsrail Savunma Bakanlığı’ndan bu konuda yorum alamadıklarını, lakin 'ülke hükümetinin belli ki bu satışı bozmaya ilgi duymadığı' tahmininde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20220913/israil-savunma-bakani-iran-suriyedeki-tesislerde-gelismis-silahlar-uretiyor-1061119732.html
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rusya, ukrayna, iha, israil, satış, polonya
rusya, ukrayna, iha, israil, satış, polonya

İsrailli şirket, Polonya üzerinden Ukrayna’ya İHA etkisizleştirme sistemi sağladı

20:07 13.09.2022
© AFP 2022 / BULENT KILICUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
© AFP 2022 / BULENT KILIC
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The Times of Israel gazetesi, bir İsrail savunma şirketinin, hükümetten izin almadan Polonya aracılığıyla Ukrayna’ya insansız hava araçlarını (İHA) etkisiz hale getiren bir sistem sağladığı belirtildi.
Zman Yisrael sitesine dayandırılan haberde, İsrail hükümetinin, Rusya’yla 'özel ilişkiler' nedeniyle Ukrayna’ya saldırı ve gelişmiş savunma sistemlerinin sağlanmasına karşı olduğu, Kiev’e sadece koruyucu yelekler ve ilaçlar gönderildiği kaydedildi.
İsrail Savunma Bakanlığı, İHA ile mücadele sistemlerinin gelişmiş savunma teknolojileri olduğunu ve bu yüzden Kiev’e göndermeyeceklerini anlattı.
Haberde, şirketin, savunma bakanlığına anti-İHA’ları Polonya’ya sattığını ve Varşova’nın aracı olarak hareket ettiğini ve sistemleri Kiev’e teslim ettiğini bilmediği konusunda bilgi verdiği belirtildi.
Fakat şirketteki kaynak, siteye açıklamasında, İHA etkisizleştirme sisteminin, Ukrayna’ya teslimat yasağını teğet geçmek için Polonya üzerinden satıldığını bildirdi.
The Times of Israel, İsrail Savunma Bakanlığı’ndan bu konuda yorum alamadıklarını, lakin 'ülke hükümetinin belli ki bu satışı bozmaya ilgi duymadığı' tahmininde bulundu.
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