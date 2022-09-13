https://sputniknews.com.tr/20220913/ikinci-el-otomobilde-yuksek-fiyat-ortami-bitiyor-iddiasi-1061114424.html

'İkinci el otomobilde yüksek fiyat ortamı bitiyor' iddiası

'İkinci el otomobilde yüksek fiyat ortamı bitiyor' iddiası

Otomotiv Zirvesi'nde konuşan Ali Haydar Bozkurt "İkinci el araç pazarında yaşanan alışılmışın dışındaki yüksek fiyat ortamının yavaş yavaş bittiğini... 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T00:03+0300

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ekonomi

otomobil

ikinci el otomobil

otomotiv direktörleri derneği (odd)

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Otomotiv Direktörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, Otomotiv Zirvesi’nde konuştu.Bloomberg HT'nin haberine göre Bozkurt “Bir yandan dünya genelinde artan enflasyon, bir yandan enerji ile ilgili sıkıntılar, sanayi ile ilgili sıkıntılar, genel olarak pazarlardaki daralma endişeleri, 2023’e girerken cevap bulunması gereken birden fazla sorunun olduğunu gösteriyor” dedi.Bozkurt “Üretimde henüz eski normaller dediğimiz seviyelere dönmüş durumda değiliz. Çip krizi devam ediyor. Lojistik sıkıntılar devam ediyor. Hammaddenin bulunurluğunda sıkıntılar var. Tüm bunlarla ilgili maliyetlerde ciddi artışlar söz konusu. En son bunun üstüne enerji sorunu ve enerji fiyatlarındaki artışlar geldi" dedi.Bozkurt sözlerine şöyle devam etti:Bozkurt 2023 yılına dair yaptığı değerlendirmede ise “Dünyadaki gelişmelere baktığımızda Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiğini görüyoruz. Bir yandan enerji maliyetlerinin arttığını görüyoruz. Bunun mutlaka Döviz bazlı ürün fiyatlarına yansıyacağını görüyoruz. Bunlar tedirginlik veren gelişmeler. Euro-TL kuru Türkiye pazarını etkiliyor. Matrah düzenlemesi yapılıp yapılmayacağı çok önemli. Şu anda neredeyse bütün araçlar yüzde 80’in üzerinde vergilendiriliyor. Krediye ulaşımla ilgili farklı bir önlem alınıp alınmayacağı önemli. Öte yandan 2023’de seçim olacak. Seçimden önceki ve sonraki ekonomik ortam da pazar büyüklüğünde belirleyici olacaktır. Bütün resme baktığımızda, bu yılı aratmasın da ona da şükür diyeceğimiz bir şekilde sanki 2023’e girecekmişiz gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.Bozkurt “Son iki yıldır sıfır araç arzındaki sıkıntılar nedeniyle ikinci araçlar çok fazla prim yaptı. Çünkü şu anda mobilite bir lüks değil bir ihtiyaç. İkinci el araç pazarında son bir-bir buçuk yıldır yaşanan alışılmışın dışındaki yüksek fiyat ortamının yavaş yavaş bittiğini gözlemliyoruz” dedi.

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otomobil, ikinci el otomobil, otomotiv direktörleri derneği (odd)