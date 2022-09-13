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https://sputniknews.com.tr/20220913/haluk-bayraktar-paylasti-bize-f16-vermemelerinin-sonucu-sizce-ne-olur-1061118817.html
Haluk Bayraktar paylaştı: 'Bize F16 vermemelerinin sonucu sizce ne olur?'
Haluk Bayraktar paylaştı: 'Bize F16 vermemelerinin sonucu sizce ne olur?'
Sosyal medya hesabından 'Kızılelma'nın fotoğrafını paylaşan BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "ABD Predator SİHA’larını vermeyerek Milli SİHA’larımızın... 13.09.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
haluk bayraktar
siha
abd
kızılelma
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Bayraktar SİHA’larını yapan BAYKAR'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar, insansız savaş uçağı 'Kızılelma''nın fotoğrafını paylaşarak, ABD'ye göndermede bulundu.Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
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haluk bayraktar, siha, abd, kızılelma
haluk bayraktar, siha, abd, kızılelma

Haluk Bayraktar paylaştı: 'Bize F16 vermemelerinin sonucu sizce ne olur?'

02:20 13.09.2022
© Sputnik / Onur ÖzovalıHaluk Bayraktar SAHA EXPO 2021
Haluk Bayraktar SAHA EXPO 2021 - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
© Sputnik / Onur Özovalı
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Sosyal medya hesabından 'Kızılelma'nın fotoğrafını paylaşan BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "ABD Predator SİHA’larını vermeyerek Milli SİHA’larımızın önünü açmıştı. Şimdi, bize F16 vermemelerinin sonucu sizce ne olur?" dedi.
Bayraktar SİHA’larını yapan BAYKAR'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar, insansız savaş uçağı 'Kızılelma''nın fotoğrafını paylaşarak, ABD'ye göndermede bulundu.
Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"ABD Predator SİHA’larını vermeyerek Milli SİHA’larımızın önünü açmıştı. Şimdi, bize F16 vermemelerinin sonucu sizce ne olur?"

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