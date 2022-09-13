https://sputniknews.com.tr/20220913/haluk-bayraktar-paylasti-bize-f16-vermemelerinin-sonucu-sizce-ne-olur-1061118817.html

Haluk Bayraktar paylaştı: 'Bize F16 vermemelerinin sonucu sizce ne olur?'

Haluk Bayraktar paylaştı: 'Bize F16 vermemelerinin sonucu sizce ne olur?'

Sosyal medya hesabından 'Kızılelma'nın fotoğrafını paylaşan BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "ABD Predator SİHA’larını vermeyerek Milli SİHA’larımızın... 13.09.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

haluk bayraktar

siha

abd

kızılelma

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Bayraktar SİHA’larını yapan BAYKAR'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar, insansız savaş uçağı 'Kızılelma''nın fotoğrafını paylaşarak, ABD'ye göndermede bulundu.Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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haluk bayraktar, siha, abd, kızılelma