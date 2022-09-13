https://sputniknews.com.tr/20220913/gamze-acarin-olumuyle-ilgili-davada-2-saniga-agirlastirilmis-muebbet-talebi-1061121997.html
Gamze Açar'ın ölümüyle ilgili davada 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi
Gamze Açar'ın ölümüyle ilgili davada 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi
Ankara'da, 17 yaşındaki lise öğrencisi Gamze Açar'ın iş görüşmesi için gittiği termal otelin 5'inci katından şüpheli şekilde düşüp, hayatını kaybetmesiyle... 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T08:57+0300
2022-09-13T08:57+0300
2022-09-13T08:57+0300
türkiye
gamze açar
kadın cinayeti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1d/1045089544_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_ba3d0ed9672006f6c888da9fc938001f.jpg
DHA'nın haberine göre; savcı, tutuklu sanıklardan Rıza Doğan hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet 'nitelikli cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 63 yıla kadar hapis cezası talep etti. Mustafa Emre Demiral hakkında ise 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 21 yıla kadar hapis cezası talep etti.'İntihar olsaydı parmak izi olurdu'Mütalaada, sanıkların genç kızın İntihar ettiği yönündeki savunmalarına ilişkin “Maktulün atıldığı balkonda yapılan parmak izi incelemesinde maktule ait parmak izi incelemesinde maktule ait parmak izine rastlanılmamış oluşu, maktulün, boyu ile balkon demirleri nazara alındığında, sanıkların savunmalarında dile getirdikleri maktulün kendisinin atladığı iddiası yönünden maktulün balkon demirlerinden destek almaksızın aşağıya atlaması hayatın olağan akışına aykırıdır” tespitinde bulunuldu.Gamze Açar, 7 Kasım 2020'de internette gördüğü iş ilanı üzerine Rıza Doğan ile irtibata geçip, iş görüşmesi için Kızılcahamam ilçesinde, odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele gitti. Açar, aynı gün sabaha karşı, kaldığı 5'inci kattaki odanın balkonundan şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Gamze Açar'ın otelde görüştüğü ve kendilerini devre mülk şirketi çalışanları olarak tanıtan 5 kişiden Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral ve Emre Eker tutuklandı, Hüseyin Emre Gürgen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Batı Adliyesi 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen önceki duruşmada tutuklu sanıklardan Mehmet Doğan ve Emre Eker adli kontrol şartıyla tahliye edildi.TUTUKLU SANIKLARA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİAnkara Batı Adliyesi 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Rıza Doğan ve Mustafa Emre Demiral ile tutuksuz sanıklar Mehmet Doğan, Emre Eker ve Hüseyin Emre Gürgen, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katılırken, taraf avukatları ile Gamze Açar’ın anne ve babası duruşmada hazır bulundu. Mahkemede savcı, dosyaya mütalaasını sundu. Savcı, tutuklu sanıklardan Rıza Doğan hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet 'nitelikli cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 63 yıla kadar hapis cezası talep etti. Mustafa Emre Demiral hakkında ise 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 21 yıla kadar hapis cezası talep etti.TUTUKSUZ SANIKLARA 63 YILA KADAR HAPİS TALEBİTutuksuz sanıklar Mehmet Doğan ve Emre Eker hakkında ise savcı, 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 42 yıla kadar hapis cezası, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 7 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası talep etti. Savcı, Hüseyin Emre Gürgen'in ise üzerine atılı tüm suçlardan beraatini talep etti. Mütalaanın ardından sanıklar ve avukatlar, süre istedi. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların durumlarının devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1d/1045089544_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_1b8d78cc40b9e8161384e16e29d61e96.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gamze açar, kadın cinayeti
gamze açar, kadın cinayeti
Gamze Açar'ın ölümüyle ilgili davada 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi
Abone ol
Ankara'da, 17 yaşındaki lise öğrencisi Gamze Açar'ın iş görüşmesi için gittiği termal otelin 5'inci katından şüpheli şekilde düşüp, hayatını kaybetmesiyle ilgili 2'si tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada savcı, mütalaasını açıkladı.
DHA'nın haberine göre; savcı, tutuklu sanıklardan Rıza Doğan hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet 'nitelikli cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 63 yıla kadar hapis cezası talep etti. Mustafa Emre Demiral hakkında ise 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 21 yıla kadar hapis cezası talep etti.
'İntihar olsaydı parmak izi olurdu'
Mütalaada, sanıkların genç kızın İntihar ettiği yönündeki savunmalarına ilişkin “Maktulün atıldığı balkonda yapılan parmak izi incelemesinde maktule ait parmak izi incelemesinde maktule ait parmak izine rastlanılmamış oluşu, maktulün, boyu ile balkon demirleri nazara alındığında, sanıkların savunmalarında dile getirdikleri maktulün kendisinin atladığı iddiası yönünden maktulün balkon demirlerinden destek almaksızın aşağıya atlaması hayatın olağan akışına aykırıdır” tespitinde bulunuldu.
Gamze Açar, 7 Kasım 2020'de internette gördüğü iş ilanı üzerine Rıza Doğan ile irtibata geçip, iş görüşmesi için Kızılcahamam ilçesinde, odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele gitti. Açar, aynı gün sabaha karşı, kaldığı 5'inci kattaki odanın balkonundan şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Gamze Açar'ın otelde görüştüğü ve kendilerini devre mülk şirketi çalışanları olarak tanıtan 5 kişiden Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral ve Emre Eker tutuklandı, Hüseyin Emre Gürgen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Batı Adliyesi 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen önceki duruşmada tutuklu sanıklardan Mehmet Doğan ve Emre Eker adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
TUTUKLU SANIKLARA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ
Ankara Batı Adliyesi 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Rıza Doğan ve Mustafa Emre Demiral ile tutuksuz sanıklar Mehmet Doğan, Emre Eker ve Hüseyin Emre Gürgen, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katılırken, taraf avukatları ile Gamze Açar’ın anne ve babası duruşmada hazır bulundu. Mahkemede savcı, dosyaya mütalaasını sundu. Savcı, tutuklu sanıklardan Rıza Doğan hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet 'nitelikli cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 63 yıla kadar hapis cezası talep etti. Mustafa Emre Demiral hakkında ise 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 21 yıla kadar hapis cezası talep etti.
TUTUKSUZ SANIKLARA 63 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Tutuksuz sanıklar Mehmet Doğan ve Emre Eker hakkında ise savcı, 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 42 yıla kadar hapis cezası, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 7 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası talep etti. Savcı, Hüseyin Emre Gürgen'in ise üzerine atılı tüm suçlardan beraatini talep etti. Mütalaanın ardından sanıklar ve avukatlar, süre istedi. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların durumlarının devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.