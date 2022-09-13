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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220913/fsb-moskova-bolgesindeki-fabrikada-hava-araclarinin-cizimlerini-ukraynaya-ileten-zanli-yakalandi-1061129630.html
FSB: Moskova Bölgesi'ndeki fabrikada hava araçlarının çizimlerini Ukrayna'ya ileten zanlı yakalandı
FSB: Moskova Bölgesi'ndeki fabrikada hava araçlarının çizimlerini Ukrayna'ya ileten zanlı yakalandı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova Bölgesi'ndeki bir havacılık fabrikasının yöneticisinin hava araçlarına ait parçaların çizimlerini Ukrayna'ya... 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T13:00+0300
2022-09-13T13:01+0300
ukrayna krizi
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moskova
ukrayna
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Zanlının kalite direktörü pozisyonunda görev yapan bir Moskova Bölgesi sakini olduğunu ve 'çok gizli' ibareli teknik belgelere erişimi bulunduğunu belirten FSB, yöneticinin muharip hava araçlarına ait parçaların çizimlerini fotoğraflayarak Odessa'daki bir havacılık fabrikasının çalışanına gönderdiğini bildirdi. FSB, zanlının çalıştığı fabrikanın unvanını paylaşmazken zanlı hakkında dava açıldığını kaydetti. Devlete ihanet suçuyla yargılanacak zanlı, 20 yıla kadar hapis cezası alabilir.
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fsb, moskova, ukrayna
fsb, moskova, ukrayna

FSB: Moskova Bölgesi'ndeki fabrikada hava araçlarının çizimlerini Ukrayna'ya ileten zanlı yakalandı

13:00 13.09.2022 (güncellendi: 13:01 13.09.2022)
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FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova Bölgesi'ndeki bir havacılık fabrikasının yöneticisinin hava araçlarına ait parçaların çizimlerini Ukrayna'ya gönderdiği şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu.
Zanlının kalite direktörü pozisyonunda görev yapan bir Moskova Bölgesi sakini olduğunu ve 'çok gizli' ibareli teknik belgelere erişimi bulunduğunu belirten FSB, yöneticinin muharip hava araçlarına ait parçaların çizimlerini fotoğraflayarak Odessa'daki bir havacılık fabrikasının çalışanına gönderdiğini bildirdi.
FSB, zanlının çalıştığı fabrikanın unvanını paylaşmazken zanlı hakkında dava açıldığını kaydetti. Devlete ihanet suçuyla yargılanacak zanlı, 20 yıla kadar hapis cezası alabilir.
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