https://sputniknews.com.tr/20220913/fsb-moskova-bolgesindeki-fabrikada-hava-araclarinin-cizimlerini-ukraynaya-ileten-zanli-yakalandi-1061129630.html

FSB: Moskova Bölgesi'ndeki fabrikada hava araçlarının çizimlerini Ukrayna'ya ileten zanlı yakalandı

FSB: Moskova Bölgesi'ndeki fabrikada hava araçlarının çizimlerini Ukrayna'ya ileten zanlı yakalandı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova Bölgesi'ndeki bir havacılık fabrikasının yöneticisinin hava araçlarına ait parçaların çizimlerini Ukrayna'ya... 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T13:00+0300

2022-09-13T13:00+0300

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ukrayna krizi

fsb

moskova

ukrayna

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Zanlının kalite direktörü pozisyonunda görev yapan bir Moskova Bölgesi sakini olduğunu ve 'çok gizli' ibareli teknik belgelere erişimi bulunduğunu belirten FSB, yöneticinin muharip hava araçlarına ait parçaların çizimlerini fotoğraflayarak Odessa'daki bir havacılık fabrikasının çalışanına gönderdiğini bildirdi. FSB, zanlının çalıştığı fabrikanın unvanını paylaşmazken zanlı hakkında dava açıldığını kaydetti. Devlete ihanet suçuyla yargılanacak zanlı, 20 yıla kadar hapis cezası alabilir.

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