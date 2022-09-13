https://sputniknews.com.tr/20220913/fsb-moskova-bolgesindeki-fabrikada-hava-araclarinin-cizimlerini-ukraynaya-ileten-zanli-yakalandi-1061129630.html
FSB: Moskova Bölgesi'ndeki fabrikada hava araçlarının çizimlerini Ukrayna'ya ileten zanlı yakalandı
FSB: Moskova Bölgesi'ndeki fabrikada hava araçlarının çizimlerini Ukrayna'ya ileten zanlı yakalandı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova Bölgesi'ndeki bir havacılık fabrikasının yöneticisinin hava araçlarına ait parçaların çizimlerini Ukrayna'ya... 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T13:00+0300
2022-09-13T13:00+0300
2022-09-13T13:01+0300
ukrayna krizi
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Zanlının kalite direktörü pozisyonunda görev yapan bir Moskova Bölgesi sakini olduğunu ve 'çok gizli' ibareli teknik belgelere erişimi bulunduğunu belirten FSB, yöneticinin muharip hava araçlarına ait parçaların çizimlerini fotoğraflayarak Odessa'daki bir havacılık fabrikasının çalışanına gönderdiğini bildirdi. FSB, zanlının çalıştığı fabrikanın unvanını paylaşmazken zanlı hakkında dava açıldığını kaydetti. Devlete ihanet suçuyla yargılanacak zanlı, 20 yıla kadar hapis cezası alabilir.
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fsb, moskova, ukrayna
FSB: Moskova Bölgesi'ndeki fabrikada hava araçlarının çizimlerini Ukrayna'ya ileten zanlı yakalandı
13:00 13.09.2022 (güncellendi: 13:01 13.09.2022) Abone ol
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova Bölgesi'ndeki bir havacılık fabrikasının yöneticisinin hava araçlarına ait parçaların çizimlerini Ukrayna'ya gönderdiği şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu.
Zanlının kalite direktörü pozisyonunda görev yapan bir Moskova Bölgesi sakini olduğunu ve 'çok gizli' ibareli teknik belgelere erişimi bulunduğunu belirten FSB, yöneticinin muharip hava araçlarına ait parçaların çizimlerini fotoğraflayarak Odessa'daki bir havacılık fabrikasının çalışanına gönderdiğini bildirdi.
FSB, zanlının çalıştığı fabrikanın unvanını paylaşmazken zanlı hakkında dava açıldığını kaydetti. Devlete ihanet suçuyla yargılanacak zanlı, 20 yıla kadar hapis cezası alabilir.