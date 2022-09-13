https://sputniknews.com.tr/20220913/fatih-altayli-iktidara-yakin-isim-secime-kadar-buyuk-miktarda-para-sokulacak-dedi-1061128902.html

Fatih Altaylı: İktidara yakın bir isim, 'Seçime kadar büyük miktarda para sokulacak' dedi

Fatih Altaylı: İktidara yakın bir isim, 'Seçime kadar büyük miktarda para sokulacak' dedi

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, “AK Parti içinde önemli görevler üstlenmiş daha sonra siyaset ile bağını koparmış ama iktidar ile hâlâ yakın” bir ismin... 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T12:34+0300

2022-09-13T12:34+0300

2022-09-13T12:34+0300

politika

fatih altaylı

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Altaylı, bugünkü yazısında ismini açıklamadığı bu kişiyle arasında geçen diyalogu şöyle aktardı:“Kim veriyor bu parayı" diye sordum.“Büyük bölümü Körfez'den, bir kısmı Uzakdoğu'dan, belki pek azı da Kuzey’den diye konuşuluyor. Ama çoğu İslam coğrafyasından.”"Peki kim veriyor" diye ısrar ettim.“O kadarını bilemem ama geliyor” dedi.“Kaydi para olmalı. Bir yerde izi bulunur” dedim.“Nakdi para. Görenlerle konuştum” diye ısrar etti.“Peki diyelim ki, haklısın. Geldi. Geri nasıl ödenecek bu para” diye sordum.“Seçimi kazanmaya odaklılar. Seçimi kazanmadıktan sonra hiçbir şeyin önemi yok. O yüzden öncelik seçimi kazanmak. Ödemesi kolay. Bu para Türkiye’ye dolar 18 TL iken girer bozulur. Sonra dolar düşürülür bir miktar geri alınır geri gider” dedi.

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fatih altaylı