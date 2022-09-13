https://sputniknews.com.tr/20220913/fatih-altayli-iktidara-yakin-isim-secime-kadar-buyuk-miktarda-para-sokulacak-dedi-1061128902.html
Fatih Altaylı: İktidara yakın bir isim, 'Seçime kadar büyük miktarda para sokulacak' dedi
Fatih Altaylı: İktidara yakın bir isim, 'Seçime kadar büyük miktarda para sokulacak' dedi
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, “AK Parti içinde önemli görevler üstlenmiş daha sonra siyaset ile bağını koparmış ama iktidar ile hâlâ yakın” bir ismin... 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T12:34+0300
2022-09-13T12:34+0300
2022-09-13T12:34+0300
politika
fatih altaylı
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Altaylı, bugünkü yazısında ismini açıklamadığı bu kişiyle arasında geçen diyalogu şöyle aktardı:“Kim veriyor bu parayı" diye sordum.“Büyük bölümü Körfez'den, bir kısmı Uzakdoğu'dan, belki pek azı da Kuzey’den diye konuşuluyor. Ama çoğu İslam coğrafyasından.”"Peki kim veriyor" diye ısrar ettim.“O kadarını bilemem ama geliyor” dedi.“Kaydi para olmalı. Bir yerde izi bulunur” dedim.“Nakdi para. Görenlerle konuştum” diye ısrar etti.“Peki diyelim ki, haklısın. Geldi. Geri nasıl ödenecek bu para” diye sordum.“Seçimi kazanmaya odaklılar. Seçimi kazanmadıktan sonra hiçbir şeyin önemi yok. O yüzden öncelik seçimi kazanmak. Ödemesi kolay. Bu para Türkiye’ye dolar 18 TL iken girer bozulur. Sonra dolar düşürülür bir miktar geri alınır geri gider” dedi.
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fatih altaylı
Fatih Altaylı: İktidara yakın bir isim, 'Seçime kadar büyük miktarda para sokulacak' dedi
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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, “AK Parti içinde önemli görevler üstlenmiş daha sonra siyaset ile bağını koparmış ama iktidar ile hâlâ yakın” bir ismin, “Seçime kadar Türkiye’ye çok büyük miktarlarda para sokacaklarını düşünüyorlar ve bunun bir kısmı geldi bile. Dahası da gelecek” dediğini aktardı.
Altaylı, bugünkü yazısında
ismini açıklamadığı bu kişiyle arasında geçen diyalogu şöyle aktardı:
“Kim veriyor bu parayı" diye sordum.
“Büyük bölümü Körfez'den, bir kısmı Uzakdoğu'dan, belki pek azı da Kuzey’den diye konuşuluyor. Ama çoğu İslam coğrafyasından.”
"Peki kim veriyor" diye ısrar ettim.
“O kadarını bilemem ama geliyor” dedi.
“Kaydi para olmalı. Bir yerde izi bulunur” dedim.
“Nakdi para. Görenlerle konuştum” diye ısrar etti.
“Peki diyelim ki, haklısın. Geldi. Geri nasıl ödenecek bu para” diye sordum.
“Seçimi kazanmaya odaklılar. Seçimi kazanmadıktan sonra hiçbir şeyin önemi yok. O yüzden öncelik seçimi kazanmak. Ödemesi kolay. Bu para Türkiye’ye dolar 18 TL iken girer bozulur. Sonra dolar düşürülür bir miktar geri alınır geri gider” dedi.