https://sputniknews.com.tr/20220913/esenyurtta-taciz-suphelisine-meydan-dayagi--1061126769.html

Esenyurt'ta taciz şüphelisine meydan dayağı

Esenyurt'ta taciz şüphelisine meydan dayağı

İstanbul Esenyurt'ta bir kadını mesaj atarak taciz ettiği öne sürülen kişi, kadının eşi ve akrabaları tarafından mesaj yazılarak buluşmaya davet edildi... 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T11:50+0300

2022-09-13T11:50+0300

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yaşam

esenyurt

taciz

şüpheli

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İstanbul'da eşinin başka bir adam tarafından taciz edildiğini duyan koca durumu akrabalarına anlattı.Kadının eşi, taciz şüphelisine, karısının telefonundan mesaj atıp kafede buluşma teklif etti.Buluşma yerine erken gelen kadının kocası ve akrabaları, kısa bir süre sonra kafenin önünü gelen kişiyi yakalayarak dövmeye başladı.Esenyurt ilçesi 19 Mayıs Bulvarı'nda meydana gelen olayda yaklaşık 10 kişilik grup, tekme, yumruk ve demir sopalarla tuzağa düşürdükleri kişiyi dövdü.Feci şekilde dövülen kişi daha sonra kadının akrabaları tarafından bırakıldı ve olay yerinden uzaklaştı.

esenyurt

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esenyurt, taciz, şüpheli