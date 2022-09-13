https://sputniknews.com.tr/20220913/ermenistan-basbakani-pasinyan-fransa-cumhurbaskani-macron-ile-telefonda-gorustu-1061120939.html
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T04:41+0300
2022-09-13T04:41+0300
2022-09-13T04:41+0300
dünya
ermenistan
azerbaycan
paşinyan
emmanuel macron
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103755/88/1037558821_0:0:2973:1673_1920x0_80_0_0_814f5049362133cfa90488072e148a42.jpg
Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamada, Nikol Paşinyan'ın Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son çatışmaların ele alındığı belirtildi.Paşinyan'ın durum ile ilgili endişelerini dile getirdiği aktarılan açıklamada, Macron'un gerginliğin tırmanmasının kabul edilemez olduğunu ve durumun sakinleştirilmesinin gereğini vurguladığı ifade edildi.Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı.Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220913/rusya-devlet-baskani-putin-ermenistan-basbakani-pasinyan-ile-telefonda-gorustu-1061118191.html
ermenistan
azerbaycan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103755/88/1037558821_0:0:2641:1981_1920x0_80_0_0_bf2308cd13a02006eee1c9e88075c99c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ermenistan, azerbaycan, paşinyan, emmanuel macron
ermenistan, azerbaycan, paşinyan, emmanuel macron
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü
Abone ol
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü.
Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamada, Nikol Paşinyan'ın Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son çatışmaların ele alındığı belirtildi.
Paşinyan'ın durum ile ilgili endişelerini dile getirdiği aktarılan açıklamada, Macron'un gerginliğin tırmanmasının kabul edilemez olduğunu ve durumun sakinleştirilmesinin gereğini vurguladığı ifade edildi.
Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.