https://sputniknews.com.tr/20220913/ermenistan-basbakani-pasinyan-fransa-cumhurbaskani-macron-ile-telefonda-gorustu-1061120939.html

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T04:41+0300

2022-09-13T04:41+0300

2022-09-13T04:41+0300

dünya

ermenistan

azerbaycan

paşinyan

emmanuel macron

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Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamada, Nikol Paşinyan'ın Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son çatışmaların ele alındığı belirtildi.Paşinyan'ın durum ile ilgili endişelerini dile getirdiği aktarılan açıklamada, Macron'un gerginliğin tırmanmasının kabul edilemez olduğunu ve durumun sakinleştirilmesinin gereğini vurguladığı ifade edildi.Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı.Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220913/rusya-devlet-baskani-putin-ermenistan-basbakani-pasinyan-ile-telefonda-gorustu-1061118191.html

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ermenistan, azerbaycan, paşinyan, emmanuel macron