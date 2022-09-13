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https://sputniknews.com.tr/20220913/ermenistan-basbakani-pasinyan-fransa-cumhurbaskani-macron-ile-telefonda-gorustu-1061120939.html
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T04:41+0300
2022-09-13T04:41+0300
dünya
ermenistan
azerbaycan
paşinyan
emmanuel macron
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Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamada, Nikol Paşinyan'ın Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son çatışmaların ele alındığı belirtildi.Paşinyan'ın durum ile ilgili endişelerini dile getirdiği aktarılan açıklamada, Macron'un gerginliğin tırmanmasının kabul edilemez olduğunu ve durumun sakinleştirilmesinin gereğini vurguladığı ifade edildi.Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı.Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220913/rusya-devlet-baskani-putin-ermenistan-basbakani-pasinyan-ile-telefonda-gorustu-1061118191.html
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ermenistan, azerbaycan, paşinyan, emmanuel macron
ermenistan, azerbaycan, paşinyan, emmanuel macron

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

04:41 13.09.2022
© AFP 2022 / Ludovic MarinErmenistan Başbakanı Nikol Paşinyan- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
© AFP 2022 / Ludovic Marin
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü.
Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamada, Nikol Paşinyan'ın Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son çatışmaların ele alındığı belirtildi.
Paşinyan'ın durum ile ilgili endişelerini dile getirdiği aktarılan açıklamada, Macron'un gerginliğin tırmanmasının kabul edilemez olduğunu ve durumun sakinleştirilmesinin gereğini vurguladığı ifade edildi.
Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.
Vladimir Putin, Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
DÜNYA
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefonda görüştü
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