https://sputniknews.com.tr/20220913/ermenistan-azerbaycan-sinirinda-gerginlik-tirmandi-1061142768.html

Ermenistan-Azerbaycan sınırında gerginlik tırmandı

Ermenistan-Azerbaycan sınırında gerginlik tırmandı

Azerbaycan ve Ermenistan sınırında 13 Eylül gece saatlerinde çatışmalar yaşandı. 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T19:05+0300

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multimedya

infografik

ermenistan

azerbaycan

dağlık karabağ

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Bakü ve Erivan yönetimleri birbirlerini savaşı başlatmakla suçladı. Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan’ın sınır bölgesinde hem askeri hem de sivil altyapıyı hedefleyen topçu, İHA ve büyük kalibreli silahlarla yoğun saldırılar başlattığını açıkladı.Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise “bölücü Ermeni gruplarının” sınırdaki Azerbaycan ordusu mevzilerine yakın bölgelere mayınlama girişiminin engellenmesi nedeniyle çatışmanın çıktığını belirtti.Gerginliğin tekrar tırmandığı sınır bölgesindeki durum, Sputnik'in infografiğinde.

ermenistan

azerbaycan

dağlık karabağ

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