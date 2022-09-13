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https://sputniknews.com.tr/20220913/ermenistan-azerbaycan-sinirinda-gerginlik-tirmandi-1061142768.html
Ermenistan-Azerbaycan sınırında gerginlik tırmandı
Ermenistan-Azerbaycan sınırında gerginlik tırmandı
Azerbaycan ve Ermenistan sınırında 13 Eylül gece saatlerinde çatışmalar yaşandı. 13.09.2022, Sputnik Türkiye
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ermenistan
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Bakü ve Erivan yönetimleri birbirlerini savaşı başlatmakla suçladı. Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan’ın sınır bölgesinde hem askeri hem de sivil altyapıyı hedefleyen topçu, İHA ve büyük kalibreli silahlarla yoğun saldırılar başlattığını açıkladı.Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise “bölücü Ermeni gruplarının” sınırdaki Azerbaycan ordusu mevzilerine yakın bölgelere mayınlama girişiminin engellenmesi nedeniyle çatışmanın çıktığını belirtti.Gerginliğin tekrar tırmandığı sınır bölgesindeki durum, Sputnik'in infografiğinde.
ermenistan
azerbaycan
dağlık karabağ
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infografik, ermenistan, azerbaycan, dağlık karabağ, инфографика
infografik, ermenistan, azerbaycan, dağlık karabağ, инфографика

Ermenistan-Azerbaycan sınırında gerginlik tırmandı

19:05 13.09.2022
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Azerbaycan ve Ermenistan sınırında 13 Eylül gece saatlerinde çatışmalar yaşandı.
Bakü ve Erivan yönetimleri birbirlerini savaşı başlatmakla suçladı. Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan’ın sınır bölgesinde hem askeri hem de sivil altyapıyı hedefleyen topçu, İHA ve büyük kalibreli silahlarla yoğun saldırılar başlattığını açıkladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise “bölücü Ermeni gruplarının” sınırdaki Azerbaycan ordusu mevzilerine yakın bölgelere mayınlama girişiminin engellenmesi nedeniyle çatışmanın çıktığını belirtti.
Gerginliğin tekrar tırmandığı sınır bölgesindeki durum, Sputnik'in infografiğinde.
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