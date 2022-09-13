https://sputniknews.com.tr/20220913/ehliyetine-el-konuldugu-icin-kendisini-yakmak-istedi-1061118560.html

Ehliyetine el konulduğu için kendisini yakmak istedi

Ehliyetine el konulduğu için kendisini yakmak istedi

Zonguldak'ta ehliyetine el konulup hakkında dava açıldığını gerekçe göstererek kendisini yakmak isteyen alkollü kişiye, yangın söndürme tüpüyle müdahale... 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T01:56+0300

2022-09-13T01:56+0300

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türkiye

zonguldak

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Zonguldak Adliyesi önüne gelen Ş.K, ehliyetine el konulup hakkında dava açıldığı için üzerine benzin dökerek kendisini yakmak istedi.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Ş.K'nin kendisini yakma ihtimaline karşı çevredeki fıskiyeler çalıştırıldı.Ekiplerin uzun uğraşlarına rağmen ikna edilemeyen ve kendisini yakmak istediğini söyleyen Ş.K'ye, yangın söndürme tüpü sıkılarak müdahalede bulunuldu.Polis ve bekçiler tarafından yakalanan Ş.K, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Alkollü olduğu belirlenen Ş.K, daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

türkiye

zonguldak

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