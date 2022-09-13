Ehliyetine el konulduğu için kendisini yakmak istedi
01:56 13.09.2022 (güncellendi: 02:08 13.09.2022)
© İHA / EMRE CAN BAYRAM - ONUR ALTINDAĞ-ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta bir vatandaş, adliye binası önünde üzerine benzin döküp kendisini yakmaya kalktı. Ekipler, adamı bir anlık dikkatsizliğinden faydalanarak yakalamasının üzerine, şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
© İHA / EMRE CAN BAYRAM - ONUR ALTINDAĞ-
Zonguldak'ta ehliyetine el konulup hakkında dava açıldığını gerekçe göstererek kendisini yakmak isteyen alkollü kişiye, yangın söndürme tüpüyle müdahale edildi.
Zonguldak Adliyesi önüne gelen Ş.K, ehliyetine el konulup hakkında dava açıldığı için üzerine benzin dökerek kendisini yakmak istedi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ş.K'nin kendisini yakma ihtimaline karşı çevredeki fıskiyeler çalıştırıldı.
Ekiplerin uzun uğraşlarına rağmen ikna edilemeyen ve kendisini yakmak istediğini söyleyen Ş.K'ye, yangın söndürme tüpü sıkılarak müdahalede bulunuldu.
Polis ve bekçiler tarafından yakalanan Ş.K, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Alkollü olduğu belirlenen Ş.K, daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
© İHA / EMRE CAN BAYRAM - ONUR ALTINDAĞ-ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta bir vatandaş, adliye binası önünde üzerine benzin döküp kendisini yakmaya kalktı. Ekipler, adamı bir anlık dikkatsizliğinden faydalanarak yakalamasının üzerine, şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta bir vatandaş, adliye binası önünde üzerine benzin döküp kendisini yakmaya kalktı. Ekipler, adamı bir anlık dikkatsizliğinden faydalanarak yakalamasının üzerine, şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
© İHA / EMRE CAN BAYRAM - ONUR ALTINDAĞ-