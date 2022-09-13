Edirne Valiliği'nden 'yasadışı göçmen geçişi' iddialarına açıklama: Görüntüler gerçeği yansıtmıyor

Bahse konu paylaşımlarda yer ve tarih bilgisi verilmediği gibi bölgedeki gözetleme sistemlerine ait kayıtların incelenmesi de dahil olmak üzere yapılan çok yönlü araştırmalarda iddiaların asılsız olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca Yunanistan sınırında görev yapan hudut birliklerimizin envanterinde görüntülerde yer alan kamyonet tipi bir askeri araç da bulunmamaktadır.