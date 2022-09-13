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https://sputniknews.com.tr/20220913/edirne-valiliginden-yasadisi-gocmen-gecisi-iddialarina-aciklama-goruntuler-gercegi-yansitmiyor-1061143453.html
Edirne Valiliği'nden 'yasadışı göçmen geçişi' iddialarına açıklama: Görüntüler gerçeği yansıtmıyor
Edirne Valiliği'nden 'yasadışı göçmen geçişi' iddialarına açıklama: Görüntüler gerçeği yansıtmıyor
Edirne Valiliği, hudut hattında çekildiği iddia edilen yasadışı göçmenlere ilişkin görüntülerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T19:22+0300
2022-09-13T19:23+0300
edirne
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yasadışı göçmenler
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Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yunanistan medyasında ve bazı sosyal medya hesaplarında sınırda düzensiz göçmen geçişine dair bazı paylaşımların yer aldığı belirtildi.Yapılan çok yönlü araştırmalarda iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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edirne, yasadışı göçmenler, edirne valiliği

Edirne Valiliği'nden 'yasadışı göçmen geçişi' iddialarına açıklama: Görüntüler gerçeği yansıtmıyor

19:22 13.09.2022 (güncellendi: 19:23 13.09.2022)
© DHAdüzensiz göçmen
düzensiz göçmen - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
© DHA
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Edirne Valiliği, hudut hattında çekildiği iddia edilen yasadışı göçmenlere ilişkin görüntülerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yunanistan medyasında ve bazı sosyal medya hesaplarında sınırda düzensiz göçmen geçişine dair bazı paylaşımların yer aldığı belirtildi.
Yapılan çok yönlü araştırmalarda iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Göçmenlere karşı takınmış olduğu insanlık ve hukuk dışı tutum defalarca tespit edilmiş, kayıt altına alınmış ve zorla geri gönderilen göçmenlerin mülakatlarına yansımış olan Yunanistan'ın uluslararası kamuoyunu yanıltabilmek adına FETÖ'cü hesaplardan yapılan alçakça ve gerçekle örtüşmeyen paylaşımlara itibar ettiğini üzülerek takip etmekteyiz.
Bahse konu paylaşımlarda yer ve tarih bilgisi verilmediği gibi bölgedeki gözetleme sistemlerine ait kayıtların incelenmesi de dahil olmak üzere yapılan çok yönlü araştırmalarda iddiaların asılsız olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca Yunanistan sınırında görev yapan hudut birliklerimizin envanterinde görüntülerde yer alan kamyonet tipi bir askeri araç da bulunmamaktadır.
Hudut birliklerimiz, kolluk kuvvetlerimiz ve Göç İdaresi Müdürlüğümüz tarafından sınırlarımızda düzensiz göçle mücadele konusunda gerekli tedbirler uluslararası hukuk normlarına uygun olarak titizlikle alınmaktadır."
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