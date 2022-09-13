https://sputniknews.com.tr/20220913/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1061122350.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar/TL 18.22, euro/TL 18.48 seviyesinde güne başladı. 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T09:24+0300
2022-09-13T09:24+0300
2022-09-13T09:24+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
gram altın
yarım gram altın
çeyrek altın
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Döviz piyasasında gözler ABD enflasyon verisinde olacak.Kritik veri öncesi dolar/TL 18.22, euro/TL 18.48 seviyesinde hareket ediyor.Euro/dolar paritesi 1.01 civarında işlem görüyor.Çeyrek altın ne kadar?Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1721 dolar civarında seyrediyor.İç piyasada gram altın 1009 lira, çeyrek altın 1670 lira, cumhuriyet altın 6 bin 872 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220912/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1061085229.html
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dolar ne kadar,dolar türk lirası,euro ne kadar,çeyrek altın ne kadar,gram altın,altın fiyatları
dolar ne kadar,dolar türk lirası,euro ne kadar,çeyrek altın ne kadar,gram altın,altın fiyatları
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar/TL 18.22, euro/TL 18.48 seviyesinde güne başladı.
Döviz piyasasında gözler ABD enflasyon verisinde olacak.
Kritik veri öncesi dolar/TL 18.22, euro/TL 18.48 seviyesinde hareket ediyor.
Euro/dolar paritesi 1.01 civarında işlem görüyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1721 dolar civarında seyrediyor.
İç piyasada gram altın 1009 lira, çeyrek altın 1670 lira, cumhuriyet altın 6 bin 872 liradan satılıyor.