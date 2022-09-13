https://sputniknews.com.tr/20220913/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1061122350.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar/TL 18.22, euro/TL 18.48 seviyesinde güne başladı. 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T09:24+0300

2022-09-13T09:24+0300

2022-09-13T09:24+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

euro/tl

gram altın

yarım gram altın

çeyrek altın

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Döviz piyasasında gözler ABD enflasyon verisinde olacak.Kritik veri öncesi dolar/TL 18.22, euro/TL 18.48 seviyesinde hareket ediyor.Euro/dolar paritesi 1.01 civarında işlem görüyor.Çeyrek altın ne kadar?Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1721 dolar civarında seyrediyor.İç piyasada gram altın 1009 lira, çeyrek altın 1670 lira, cumhuriyet altın 6 bin 872 liradan satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20220912/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1061085229.html

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