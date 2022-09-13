https://sputniknews.com.tr/20220913/die-welt-almanya-ukraynali-siginmacilari-spor-salonlarina-yerlestirmeyi-planliyor-1061141779.html
Die Welt: Almanya Ukraynalı sığınmacıları spor salonlarına yerleştirmeyi planlıyor
Die Welt: Almanya Ukraynalı sığınmacıları spor salonlarına yerleştirmeyi planlıyor
Alman Die Welt gazetesi, Almanya’daki bazı kentlerin önümüzdeki kış mevsiminde sığınmacıları otellere, spor salonlarına ve diğer bazı kurumlara yerleştirmek... 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T18:30+0300
2022-09-13T18:30+0300
2022-09-13T18:30+0300
ukrayna krizi
almanya
ukraynalı
sığınmacı
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Die Welt gazetesinin Almanya Kent Meclisleri Başkanı Markus Lewe’nin açıklamalarına dayandırdığı haberinde, bazı kentlerin önümüzdeki kış mevsiminde ülkedeki sığınmacıları otellere, spor salonlarına ve diğer bazı kurumlara yerleştirmek zorunda kalacağı belirtildi.Habere göre birlik, büyük konut ve kaynak sıkıntısı nedeniyle hükümeti Ukraynalı sığınmacıların dağıtımı konusunda mümkün olan en kısa sürede bir zirve düzenlemeye çağırdı.Yetkililerin federal eyaletlerin kapasite sorununu ve buna karşılık gelen masrafların geri ödenmesi meselesini çözmesi gerektiğini söyleyen Başkan Lewe, “Almanya Kent Meclisleri Birliği, giderek daha fazla federal eyaletin Ukraynalıların kabulünü engellemesinden endişe duyuyor. Sonuç olarak sığınmacıların dağılımı artık çalışmıyor” diye konuştu.Kurumun verilerine göre Ukrayna'dan gelen sığınmacıların önemli bir kısmı yakında özel evlerde kalamayacak ve devlet kasasından karşılanmak üzere bir yerlere yerleştirilmeleri gerekecek. Diğer ülkelerden de artan göçmen sayısı nedeniyle şehir makamlarının kaynakları daha hızlı tükenecek.Gazetenin alıntısına göre Lewe, “Önümüzdeki kış mevsiminde birçok şehir, sığınmacıları yine otellere, spor salonlarına veya diğer kurumlara yerleştirmek zorunda kalacak” ifadelerini kullandı.3 Eylül’de Almanya’daki 16 federal eyaletten 12’sinin Ukrayna'dan gelen sığınmacıları artık kabul edemez ve barındıramaz durumda olduklarını beyan ettiği bildirilmişti. Almanya Federal İçişleri Bakanlığı'ndan elde edilen verilere göre Ukrayna'daki özel askeri operasyonunun başlamasından bu yana Almanya'ya gelen toplam sığınmacı sayısı 980 bin kişiyi aşmış durumda.
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almanya, ukraynalı, sığınmacı
almanya, ukraynalı, sığınmacı
Die Welt: Almanya Ukraynalı sığınmacıları spor salonlarına yerleştirmeyi planlıyor
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Alman Die Welt gazetesi, Almanya’daki bazı kentlerin önümüzdeki kış mevsiminde sığınmacıları otellere, spor salonlarına ve diğer bazı kurumlara yerleştirmek zorunda kalacağını yazdı.
Die Welt gazetesinin Almanya Kent Meclisleri Başkanı Markus Lewe’nin açıklamalarına dayandırdığı haberinde, bazı kentlerin önümüzdeki kış mevsiminde ülkedeki sığınmacıları otellere, spor salonlarına ve diğer bazı kurumlara yerleştirmek zorunda kalacağı belirtildi.
Habere göre birlik, büyük konut ve kaynak sıkıntısı nedeniyle hükümeti Ukraynalı sığınmacıların dağıtımı konusunda mümkün olan en kısa sürede bir zirve düzenlemeye çağırdı.
Yetkililerin federal eyaletlerin kapasite sorununu ve buna karşılık gelen masrafların geri ödenmesi meselesini çözmesi gerektiğini söyleyen Başkan Lewe, “Almanya Kent Meclisleri Birliği, giderek daha fazla federal eyaletin Ukraynalıların kabulünü engellemesinden endişe duyuyor. Sonuç olarak sığınmacıların dağılımı artık çalışmıyor” diye konuştu.
Kurumun verilerine göre Ukrayna'dan gelen sığınmacıların önemli bir kısmı yakında özel evlerde kalamayacak ve devlet kasasından karşılanmak üzere bir yerlere yerleştirilmeleri gerekecek. Diğer ülkelerden de artan göçmen sayısı nedeniyle şehir makamlarının kaynakları daha hızlı tükenecek.
Gazetenin alıntısına göre Lewe, “Önümüzdeki kış mevsiminde birçok şehir, sığınmacıları yine otellere, spor salonlarına veya diğer kurumlara yerleştirmek zorunda kalacak” ifadelerini kullandı.
3 Eylül’de Almanya’daki 16 federal eyaletten 12’sinin Ukrayna'dan gelen sığınmacıları artık kabul edemez ve barındıramaz durumda olduklarını beyan ettiği bildirilmişti. Almanya Federal İçişleri Bakanlığı'ndan elde edilen verilere göre Ukrayna'daki özel askeri operasyonunun başlamasından bu yana Almanya'ya gelen toplam sığınmacı sayısı 980 bin kişiyi aşmış durumda.