https://sputniknews.com.tr/20220913/cin-lideri-siden-orta-asya-ziyareti-oncesi-ortak-guvenlik-cagrisi-1061140504.html
Çin lideri Şi'den Orta Asya ziyareti öncesi 'ortak güvenlik' çağrısı
Çin lideri Şi'den Orta Asya ziyareti öncesi 'ortak güvenlik' çağrısı
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bu hafta gerçekleştireceği Orta Asya ziyareti öncesinde Kazakistan'la 'ortak güvenliği savunma' çağrısı yaptı. 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T17:44+0300
2022-09-13T17:44+0300
2022-09-13T17:45+0300
şi cinping
dünya
özbekistan
orta asya
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Orta Asya ziyareti öncesinde 'ortak güvenlik' çağrısı yaptığı bir yazı hazırladı.15-16 Eylül'de Özbekistan'da yapılacak Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi vesilesiyle küçük bir Orta Asya turuna çıkacak olan Şi, Kazakistan basını için kaleme aldığı yazısında "Çin, kolluk kuvvetleri, güvenlik ve savunma alanlarında işbirliğini derinleştirmek için Kazakistan'la birlikte çalışmaya istekli" dedi.Özbekistan basını için de bir yazı yazan Şi, güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirme ve risk ve zorluklara çözüm bulma çağrısı yaptı.Şi, Özbekistan'daki ŞİÖ Zirvesi'nden önce Kazakistan'ı ziyaret edecek. Çin lideri, ŞİÖ Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir görüşme yapacak. Bu, Ukrayna'daki özel askeri harekat başladıktan sonra Putin ve Şi'nin yüz yüze gerçekleştireceği ilk görüşme olacak.
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şi cinping, özbekistan, orta asya
şi cinping, özbekistan, orta asya
Çin lideri Şi'den Orta Asya ziyareti öncesi 'ortak güvenlik' çağrısı
17:44 13.09.2022 (güncellendi: 17:45 13.09.2022) Abone ol
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bu hafta gerçekleştireceği Orta Asya ziyareti öncesinde Kazakistan'la 'ortak güvenliği savunma' çağrısı yaptı.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Orta Asya ziyareti öncesinde 'ortak güvenlik' çağrısı yaptığı bir yazı hazırladı.
15-16 Eylül'de Özbekistan'da yapılacak Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi vesilesiyle küçük bir Orta Asya turuna çıkacak olan Şi, Kazakistan basını için kaleme aldığı yazısında "Çin, kolluk kuvvetleri, güvenlik ve savunma alanlarında işbirliğini derinleştirmek için Kazakistan'la birlikte çalışmaya istekli" dedi.
Özbekistan basını için de bir yazı yazan Şi, güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirme ve risk ve zorluklara çözüm bulma çağrısı yaptı.
Şi, Özbekistan'daki ŞİÖ Zirvesi'nden önce Kazakistan'ı ziyaret edecek. Çin lideri, ŞİÖ Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir görüşme yapacak. Bu, Ukrayna'daki özel askeri harekat başladıktan sonra Putin ve Şi'nin yüz yüze gerçekleştireceği ilk görüşme olacak.