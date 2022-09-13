https://sputniknews.com.tr/20220913/brukselde-doktorlar-muze-ziyareti-recete-edebilecek---1061127446.html

Brüksel'de doktorlar 'müze ziyareti' reçete edebilecek

Brüksel'de doktorlar 'müze ziyareti' reçete edebilecek

Belçika'da psikiyatristler hastalarının ruh sağlığı için reçetelerine 'ücretsiz müze ziyareti' yazabilecek. 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T12:10+0300

2022-09-13T12:10+0300

2022-09-13T12:10+0300

yaşam

belçika

müze

dsö

ruh sağlığı

reçete

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Belçika'nın başkenti Brüksel bölgesinde başlayan pilot projeyle Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) araştırmasının sonuçları hayata geçirilecek. DSÖ'nün araştırmasında, müze ziyaretinin 'insanların stresini azalttığı ve hayatı daha anlamlı kıldığı' sonucu ortaya koyulmuştu. Brüksel kenti yetkilileri de kültürel faaliyetlerin ruh sağlığı için büyük önem taşıdığını vurgulayarak terapi desteği olarak bu uygulamayı hayata geçirdiklerini açıkladı. Bu sayede psikiyatristler hastalarının tedavi planı dahilinde diğer unsurlara ek olarak ücretsiz müze ziyaretini reçetelerine dahil edebilecek. Böylece hastalar Brüksel'deki çok sayıda müzeye ücretsiz ziyarette bulunabilecek. Pilot proje 6 ay devam edecek. Her hasta bu süre içinde 5 kez müze ziyareti yapabilecek. Ziyaret edilebilecek müzeler arasında şehrin turistik merkezi Grand Place'taki Kent Müzesi, Moda ve Dantel Müzesi, Kanalizasyon Müzesi, Brüksel'in simgesi Manneken Pis heykelinin kıyafetlerinin sergilendiği müze ile Modern Sanat Merkezi gibi yerler bulunuyor. Projeyle özellikle az gelirli kişilerin kültürel faaliyetlere erişiminin artırılması da hedefleniyor.

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belçika, müze, dsö, ruh sağlığı, reçete