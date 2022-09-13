https://sputniknews.com.tr/20220913/boston-maratonu-gelecek-yil-da-rus-ve-belaruslu-atletlere-yasak-1061139811.html
Boston Maratonu gelecek yıl da Rus ve Belaruslu atletlere yasak
Boston Maratonu gelecek yıl da Rus ve Belaruslu atletlere yasak
Dünyanın en eski ve prestijli koşulardan biri olan Boston Maratonu organizatörleri, Rusya ve Belarus’tan atletlerin 2023'ün nisan ayında yapılacak koşuya... 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T17:14+0300
2022-09-13T17:14+0300
2022-09-13T17:14+0300
spor
boston maratonu
abd
rusya
belarus
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Maratonun internet sitesinde, koşuya sadece şu anda Rusya ve Belarus vatandaşı olmayan Rusların ve Belarusluların katılabileceği, fakat bu iki ülkenin bayraklarını kullanamayacakları belirtildi.Böylelikle Rusya ve Belarus’tan atletlere ikinci kez üst üste maratona katılma yasağı uygulanıyor. İki ülkenin sporcuları geçtiğimiz ilkbaharda da koşuya katılamamıştı.İlk kez 1897’de gerçekleştirilen Boston Maratonu, 2020’de koronavirüs pandemisi yüzünden tarihinde ilk kez iptal edilmişti.
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boston maratonu, abd, rusya, belarus
boston maratonu, abd, rusya, belarus
Boston Maratonu gelecek yıl da Rus ve Belaruslu atletlere yasak
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Dünyanın en eski ve prestijli koşulardan biri olan Boston Maratonu organizatörleri, Rusya ve Belarus’tan atletlerin 2023'ün nisan ayında yapılacak koşuya katılamayacağını duyurdu.
Maratonun internet sitesinde, koşuya sadece şu anda Rusya ve Belarus vatandaşı olmayan Rusların ve Belarusluların katılabileceği, fakat bu iki ülkenin bayraklarını kullanamayacakları belirtildi.
Böylelikle Rusya ve Belarus’tan atletlere ikinci kez üst üste maratona katılma yasağı uygulanıyor. İki ülkenin sporcuları geçtiğimiz ilkbaharda da koşuya katılamamıştı.
İlk kez 1897’de gerçekleştirilen Boston Maratonu, 2020’de koronavirüs pandemisi yüzünden tarihinde ilk kez iptal edilmişti.