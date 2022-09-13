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https://sputniknews.com.tr/20220913/borsa-istanbulda-devre-kesici-uygulandi-1061141214.html
Borsa İstanbul'da devre kesici uygulandı
Borsa İstanbul'da devre kesici uygulandı
Borsa İstanbul AŞ, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesiyle pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu. 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T18:08+0300
2022-09-13T18:10+0300
borsa istanbul
ekonomi
devre kesici
borsa
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Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.Açıklamada, saat 17.41 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin tetiklendiği ve Pay Piyasası'ndaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'ndaki (VİOP) pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemlerin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.İşlemlerin Pay Piyasası'nda saat 18.00'de kapanış seansı ile VİOP Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde sürekli işlem yöntemiyle saat 18.08'de yeniden başlatılacağı aktarılan açıklanmada, BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemlerin bugün yeniden başlatılmayacağı bildirildi.Açıklamada, açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacağı belirtildi.
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borsa istanbul, devre kesici, borsa
borsa istanbul, devre kesici, borsa

Borsa İstanbul'da devre kesici uygulandı

18:08 13.09.2022 (güncellendi: 18:10 13.09.2022)
© AABorsa İstanbul'
Borsa İstanbul' - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
© AA
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Borsa İstanbul AŞ, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesiyle pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.
Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.
Açıklamada, saat 17.41 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin tetiklendiği ve Pay Piyasası'ndaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'ndaki (VİOP) pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemlerin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.
İşlemlerin Pay Piyasası'nda saat 18.00'de kapanış seansı ile VİOP Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde sürekli işlem yöntemiyle saat 18.08'de yeniden başlatılacağı aktarılan açıklanmada, BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemlerin bugün yeniden başlatılmayacağı bildirildi.
Açıklamada, açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacağı belirtildi.
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