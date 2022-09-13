https://sputniknews.com.tr/20220913/bakan-ozer-yazin-okullar-kapanir-kapanmaz-tum-okullarimiza-3-milyar-750-milyonluk-butce-gonderdik-1061114910.html

Bakan Özer: Yazın okullar kapanır kapanmaz tüm okullarımıza 3 milyar 750 milyonluk bütçe gönderdik

Bakan Özer: Yazın okullar kapanır kapanmaz tüm okullarımıza 3 milyar 750 milyonluk bütçe gönderdik

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm okullara 3 milyar 750 milyon liralık bütçe gönderdiklerini, Türkiye'de bütçe gönderilmemiş tek bir okul kalmadığını... 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T00:17+0300

2022-09-13T00:17+0300

2022-09-13T00:17+0300

politika

mahmut özer

okul

ders

bütçe

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CNN Türk'te Tarafsız Bölge programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Özer, 19 milyon öğrencinin ders başı yaptığını, yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıklarına bakanlık olarak haziranda başladıklarını söyledi.Bu yıl itibarıyla tüm öğrencilere sadece ders kitaplarını değil aynı zamanda yardımcı kaynakların da ücretsiz verildiğini aktaran Özer, "153 milyona yakın ders kitabı dağıtılırken 136 milyon da yardımcı kaynak tüm öğrencilere ulaştırıldı" diye konuştu.Tüm okullara 60 bin temizlik elemanını ilk defa okullar açılmadan bir hafta önce gönderdiklerini dile getiren Özer, şöyle devam etti:'Bu yıl için 198 yeni okulu eğitim öğretime başlattık'Bakan Özer, 4 bin 256 okulun büyük onarımlarını ve depreme yönelik güçlendirme çalışmalarını tamamladıklarını ifade ederek, "Temel eğitimde 10 bin okul projesini tamamladık. Bir yılda 3 milyarlık bir projeyi tamamladık. Yine bu yıl için 198 yeni okulu eğitim öğretime başlattık, 1457 yeni anaokulunu eğitim ve öğretime kazandırdık" ifadelerini kullandı.Özer, 1 Eylül'de 20 bin yeni öğretmeni atadıklarını, 750 bin öğretmenin ise son 19 yıl içine atandığını ifade etti.Son atanan 20 bin öğretmenin 7 bin 503'ünün okul öncesi öğretmen olarak ayırdıklarını belirten Özer, "Türkiye son 20 yılda eğitim sistemini çok büyütürken yani öğrenci sayısını artırırken bir şeyi başardı ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısını azalttı. Türkiye'de çok güzel şeyler yapılıyor. Güzellikleri ön plana çıkartmamız ve bundan mutluluk duymamız lazım" değerlendirmesini yaptı.'Uzman öğretmenlerin maaşında 3 bin, başöğretmen olanların da ise 5 bin lira fark olacak'Özer, Bakanlığın ücretli çalışan öğretmenlerin kadroya geçmesiyle ilgili bir çalışmasının söz konusu olmadığını söyledi.Öğretmenlerin meslek kanunu ile ilgili tartışmalara da değinen Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:'Beş yaşta okullaşma oranı yüzde 93 oldu'Son 20 yılda okullaşma oranının yüzde 90'ların üzerine çıktığını dile getiren Özer, "Anaokuluna tüm dünya ciddi yatırım yapıyor. Eğitimde fırsat eşitliği için anaokulu çok önemli. Beş yaşta okullaşma oranı yüzde 78'di, yüzde 93 oldu. Hedefimiz yıl sonunda bunu yüzde 100'e, 3 yaştaki okullaşma oranını yüzde 14'ten yüzde 50'ye, 4 yaştakini de yüzde 35'ten yüzde 70'e çıkarmak" ifadelerine yer verdi.Bakan Özer, özel okul ücretlerinin iyileştirilmesi konusunda çalışmalarının devam ettiğini belirtti.Meslek Eğitimi Merkezleri hakkında da bilgi veren Özer, şunları söyledi:'Kütüphanesiz tek bir okul kalmadı'Özer, kütüphanesiz tek bir okulun kalmadığını vurgulayarak, "2021'de kütüphane projesini Emine (Erdoğan) Hanım'ın himayesinde başlattık, 16 bin 361 kütüphaneyi kısa sürede yaptık. Proje başlamadan önce 28 milyon kitap vardı, şu an 80 milyon kitap öğrencilerimizi bekliyor" ifadelerini kullandı.Kapatılan köy okullarını yeniden açtıklarını anlatan Özer, "Eğitim sistemimizde 6 bin 970 köy okulu atıl duruyordu. Dedim ki, 'Bunları tekrar açalım.' Köy ilkokulunu açabilmek için öğrenci sayısı kriterini kaldırdık. Aynı zamanda halk eğitim merkezleri olgunlaşma enstitüleriyle ayda 1 milyon vatandaşımıza eğitim hizmeti veriyoruz. 1600 köy okulunu köy yaşam merkezine çevirdik. Yıl sonunda 6 bin 970 köy okulunu köy yaşam merkezine çevireceğiz. Burada asıl önemli olan kadınlarımızı eğitmek" şeklinde konuştu.

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mahmut özer, okul, ders, bütçe