Bakan Özer: Eğitimin kalitesini artırmak için sahada gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz

13.09.2022

2022-09-13T15:43+0300

2022-09-13T15:43+0300

2022-09-13T15:43+0300

Zonguldak Valiliğini ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Mustafa Tutulmaz ile bir süre görüştü. Kentteki eğitim çalışmaları hakkında bilgi alan Özer, daha sonra Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesinin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.Bakan Özer, burada yaptığı konuşmada, yıllardan beri eğitim neferi olarak Türkiye'deki özel eğitim öğrencilerinin eğitimde fırsat eşitliğinden maksimum yararlanması ve hayata güçlü yaşam becerileriyle devam edebilmesi için çok önemli projelere imza atan Saime Toptan'a teşekkür etti.Dün itibarıyla başladıkları yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Özer, görevleri başında şehit olmuş tüm öğretmenleri rahmet ve minnetle andı.Son 20 yılda eğitimin tüm kademelerinde, bu milletin evlatlarının eğitime erişimiyle ilgili çok önemli yatırımların yapıldığını anlatan Özer, okullaşma oranının yüzde 90'ın üzerine çıktığı bir eğitim sistemine kavuşmuş olduklarını söyledi."Eğitimin kalitesini artırmak için çalışıyoruz"Özer, aynı zamanda eğitim sisteminin önündeki tüm antidemokratik uygulamaların kaldırıldığını belirterek, şöyle devam etti:"Öğrenci başarı araştırmalarıyla ilgili OECD ülkelerinin uluslararası bağımsız PISA ve TIMMS gibi araştırmalarında Türkiye, her girmiş olduğu döngüde başarılarını bir önceki döngüye göre çok daha artırarak çıktı. Bu, gerçekten kolay süreç değildi. Böyle bir sürecin sadece eğitimle değil, diğer tüm alanlardaki hizmetin tüm kitlelere erişmesiyle ilgili sürecin başarıyla tamamlanabilmesi için gerçekten çok büyük liderliğe ihtiyaç vardı. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a eğitime vermiş olduğu tüm destekler için her yıl bütçede en büyük payı Milli Eğitim Bakanlığına verdiği için tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz adına şükranlarımı arz etmek istiyorum.İnşallah bizler de mevcut kitleselleşen eğitimin kalitesini artırmak için tüm arkadaşlarımızla birlikte sahada olarak gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Okul öncesinden mesleki eğitime, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemekten Öğretmenlik Meslek Kanunu'na, okulların kütüphaneyle donatılmasından köy okullarının yaşam merkezi olarak tekrar hayata geçirilmesine kadar gerçekten tüm Türkiye'de müthiş seferberlik yürütülüyor. Odaklanıldığı zaman çok kısa süreler içerisinde ne kadar hızlı mesafeler aldığımızı görebilmekten de büyük mutluluk duyuyorum."Özer, Türkiye'de 6 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla 5 yaş okullaşma oranının yüzde 78'den 93'e ulaştığına dikkati çekerek, 1457 bağımsız anaokulu ve 10 bin 200 ana sınıfı yaptıklarını bildirdi.Okul öncesi eğitimi hızlı şekilde ülkenin tüm noktalarına yaygınlaştırmaya başladıklarını vurgulayan Özer, "Mesleki eğitimi benzer şekilde... Bir sene önce eğitim sistemimizdeki çırak kalfa sayısı 159 binken bugün 730 bin çırak kalfanın olduğu bir mesleki eğitim sistemine sahibiz. İnşallah yıl sonuna kadar Cumhurbaşkanımızın da açıklamış olduğu gibi 1 milyon çırak kalfanın olduğu mesleki eğitim sistemimiz olacak." dedi.Yeni eğitim öğretim yılına hazırlanırken herkesin sahada yoğun çaba sarf ettiğini dile getiren Özer, ders kitapları ile yardımcı kaynakların öğrencilere ücretsiz verildiğini söyledi.- "Eğitim sisteminde bütçe gönderilmeyen tek okul kalmadı"İlk kez okul açılmadan bir hafta önce 60 bin temizlik elemanını tüm Türkiye'deki okullara gönderdiklerini aktaran Özer, şu bilgileri paylaştı:"Ama eğitim öğretim hazırlıklarıyla ilgili en önemli hamlelerden bir tanesi, ilk kez sadece ortaöğretime değil, temel eğitimdeki tüm okullarımıza tüm ihtiyaçlarını karşılamayla ilgili bütçe gönderdik. Milli Eğitim Bakanlığı, ortaöğretim kurumlarına temizlik, kırtasiye, küçük onarım ve donatım, laboratuvar ihtiyaçlarını karşılamak için bütçe gönderirken temel eğitim okullarına bütçe göndermiyordu. Bütçeleri genelde il ve ilçe emrine gönderiyordu. Oradaki planlamayla mümkün olduğu kadar ihtiyaç karşılanmaya çalışılıyordu. İlk kez okullarla Bakanlık doğrudan temas kurmuş oldu. Tüm okullara temizlikten kırtasiye, küçük onarım ve donatıma kadar yeni eğitim öğretim yılına hazırlanmasıyla ilgili 3,7 milyar liralık bütçeyi gönderdik. Bütçe gönderilmeyen eğitim sisteminde tek bir okul kalmadı. Okullarımız bu gönderilmiş olan 3 milyar 750 milyon liralık bütçenin dün itibarıyla sadece 2 milyar 150 milyonunu kullanabildiler. Yani okullarımızın hesaplarında kullanılmak üzere 1 milyar 600 milyon liralık bütçe hazır olarak bulunuyor."Özer, Zonguldak'ın kendisi için çok kıymetli olduğunu belirterek, kentin eğitimde yeni başarı hikayeleri ortaya koyması için her türlü desteği vermeye devam edeceğini kaydetti.Bugün Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesini açtıklarını dile getiren Özer, "Buradan yeni başlangıcın da müjdesini vermek istiyorum. İnşallah kısa zamanda da İstanbul'da başkanımızla birlikte olacağız. İstanbul'da Köksal Toptan Lisesinin açılışını aynı ekiple gerçekleştirmiş olacağız." dedi.Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Köksal Toptan'ın eşi Saime Toptan da çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Sosyal Bilimler Lisemizin açılışı ve adımın bu güzel eğitim kurumuna verilmesi nedeniyle yaşadığım gurur ve onuru sizlerle paylaşmak, benim için çok büyük mutluluk kaynağı. Bana bu onur ve gururu yaşatan Sayın Bakanımıza ve Zonguldak Valiliğimizin çok değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

