Bakan Karaismailoğlu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının test sürüşüne katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Pendik (Tavşantepe)-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında test sürüşlerini yaptıklarını belirterek, "Gayet... 13.09.2022, Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik (Tavşantepe)-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında gerçekleştirilen test sürüşüne katıldı. Test sürüşü Kurtköy ve Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonu arasında gerçekleştirildi.Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonunda basın açıklaması yapan Karaismailoğlu, bütün dünya krizlerle boğuşurken, Türkiye'nin dört bir tarafında 5 bin tane şantiyede 700 bine yakın çalışma arkadaşlarıyla birlikte Türkiye'nin geleceği için emek verdiklerini söyledi.Yatırımları artırarak devam ettirdiklerini aktaran Karaismailoğlu, "Bugün de önemli bir yatırımımızın son aşamasına geldik. Bütün işlemlerimizi tamamladık. Biraz önce test sürüşlerimizi de yaptık. Gerekli incelemeleri de yaparak inşallah önümüzdeki sayılı günleri de geride bırakarak ekim ayı içerisinde Kadıköy-Kartal metro hattını devam ettirerek Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar metro konforunu İstanbullulara yaşatmanın gururunu, sevincini hep birlikte yaşıyoruz" diye konuştu.Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:"Sabiha Gökçen Havalimanı, yıllar önce şu anki ana muhalefet partisi liderinin, 'uçak inmeyen yere havalimanı mı yapılır? Sabiha Gökçen'e havalimanı yapmaktansa Tuz Gölü'ne alabalık tesisi yapın' diyen bir zihniyetin bugünkü gelmiş olduğu çelişkiyi gösteren en iyi örneklerden bir tanesi.Sabiha Gökçen Havalimanı, günlük 600'ün üzerindeki uçak sayısı ve 105 bin yolcuya hizmet eden dünyanın önde gelen havalimanlarından birisi haline geldi. Yaptığımız yaptırımlarla birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı da İstanbul Havalimanı da Türkiye dünyaya hizmet vermeye ve hizmet kalitesini artırarak devam edecektir.Avrupa'daki havalimanları kaos yaşarken, Türkiye'deki havalimanlarında konfor yaşatan bütün çalışma arkadaşlarıma, işletmecilere, hava yolu şirketlerimize teşekkür ediyorum. Bu gururu, bu sevinci, bu kaliteyi, bu güveni bütün vatandaşlarımıza yansıttığı gibi bu örnek hizmeti de bütün dünyaya yansıtıyorlar. İstanbul Havalimanı, yine birçok karalamalar, iftiralar olmasına rağmen 75 milyon metrekarelik, ekonomik değeri sıfır olan bir alanda, devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan 10 milyar avroluk bir yatırımla, bugün 200 bin kişinin istihdam edildiği ve günlük 230 bin yolcuya ev sahipliği yapan, günlük 1400 tane uçağın iniş kalkışına ev sahipliği yapan dünyanın örnek gösterilen gıpta ile bakılan projelerinden bir tanesi haline geldi. Devletimizin kasasından bir kuruş harcamadığımız halde, işletme süresi boyunca da devletimize tam 26 milyar avroluk gelir sağlayacak."'Ekim ayından itibaren her ay İstanbul'da önemli bir metro hattının açılışını yapacağız'Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'nın işletme süresi bittikten sonra yüzyıllar boyu bu ülkeye hizmet edecek çok kıymetli eserler olduğunu belirten Karaismailoğlu, şöyle konuştu:Karaismailoğlu, demir yolundaki hızlı trene bağlı 8 ili gelecek yıllarda 52'ye çıkarmanın çabası içerisinde olduklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Yine limanlarımız, organize sanayi bölgelerimizi de demir yolu hatlarına bağlayarak lojistikteki maliyetleri ve üretimdeki lojistik maliyetini düşürmek için de önemli çalışmalarımız var. Ayrıca karbon emisyonunun azaltılması da demir yolları yatırımlarımızdaki önemli faktörden bir tanesi. Şehirler arası demir yolları devam ediyor. Yine şehir içinde de önemli metropollerde, nüfus yoğunluğunun olduğu bölgelerde planlanmış olan demir yolu yatırımlarımız ve raylı sistem metro yatırımlarımız da hummalı bir şekilde devam ediyor. Bursa'da Kocaeli'de, Ankara'da, İzmir'de, Kayseri'de, Gaziantep'te önemli yatırımlarımız var. Bitmek üzere olanlar, devam edenler var. İnşallah önümüzdeki günlerde önemli yatırımlarımızı milletimizin hizmetine sunacağız.İstanbul genelinde de yapımı devam eden, bakanlığımızca üstlenilmiş 7 tane metro hattımız var. Bugün İstanbul'da işletilmekte olan 260 kilometrelik metro hattımızı 2019 yılı öncesinde tamamlayarak İstanbulluların hizmetine sunmuştuk. Maalesef aradan 3,5 yıl geçmesine rağmen bunun üzerine hiçbir şey konulmadığı gibi devam eden hatlarda da önemli bir ilerleme yok.Bizler bakanlık olarak İstanbulluları tabii ki birilerinin keyfine bırakamazdık ve yatırımlarınızı hızlandırdık. Bu yıl içerisinde ekim ayından itibaren her ay İstanbul'da önemli bir metro hattının açılışını yapacağız. Diğer 4 metro hattımızı da 2023 yılı içerisinde de bitireceğiz."'İnşallah ekim ayı içerisinde, bitmiş olan bu hattımızı da milletimizin hizmetine sunacağız'Bu sabah incelemelerinde bulundukları Kadıköy-Kartal-Pendik hattının Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantısı üzerinde olduklarını aktaran Karaismailoğlu, "Biraz önce test sürüşlerimizi yaptık, gayet başarılı bir şekilde imalatlarımızı tamamladık. Temizlik işleri de dahil şu an son detaylar üzerinde çalışıyoruz. İnşallah ekim ayı içerisinde, bitmiş olan bu hattımızı da milletimizin hizmetine sunacağız. Sabiha Gökçen Havalimanı'yla birlikte D100'le Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki özellikle Pendik'teki yoğun nüfus hareketinin iş hareketinin olduğu mahalleleri de metroyla buluşturmuş oluyoruz. Şeyhli, Yayalar, Fevzi Çakmak ve Kurtköy mahallelerini de ekim ayı itibarıyla metro konforuyla buluşturmuş olacağız" diye konuştu.'Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden de geçecek metromuzun son aşamasına geldik'Bakan Adil Karaismailoğlu, kasım ayı itibarıyla Kağıthane-İstanbul Havalimanı ve aradaki Kemerburgaz, Göktürk, Eyüp bağlantılarıyla İstanbul Havalimanını da metroyla buluşturacaklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:"Aralık ayı itibarıyla Başakşehir-Kayaşehir arasında Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden de geçecek olan metromuzun son aşamasına geldik. Planımız aralık ayı içerisinde Başakşehir-Kayaşehir metro hattımızı tamamlayarak, dünyanın en gelişmiş en modern hastanelerinden bir tanesi olan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni metroyla buluşturduğumuz gibi özellikle Güngören, Bahçelievler, Başakşehir, Bağcılar'daki vatandaşlarımızın hem Kayaşehir-Başakşehir bağlantısını sağladığımız gibi bunun devamında da İstanbul Havalimanı bağlantılarını ve Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ndeki metro bağlantılarını da tamamlamış oluyoruz.Başakşehir'deki metro hattımızı, belediye zamanında daha önce bizlerin başlattığı metro hattını yapmayacağını mevcut yönetim söylediği zaman biz de özellikle pandemi sürecince oldukça önemli faydalar sağlamış olan hastanemizin de hattını, yolunu yapmadıkları gibi metro hattında yapmayacaklarını bize bildirdiklerinde özellikle hemen devraldık ve bu kadar kısa bir süre içerisinde de 2 yıl içerisinde metro hattımızı bitirerek aralık ayı içerisinde İstanbulluların hizmetine sunacağız. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın Marmaray bağlantısı da aslında daha önce başlanmış projeler arasındaydı."Marmaray-Kadıköy-Kartal hattının 2,5 kilometrelik bağlantıyla Sabiha Gökçen bağlantısının daha önce planlandığını ve ihalelerinin yapıldığını hatırlatan Karaismailoğlu, "Maalesef İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğu olan bu kesim ve Pendik-Tuzla arasındaki kesimde şu an hiçbir çalışma yok. Hatta daha da ileri giderek tasfiye sürecine başlamışlar. Maalesef 3,5 yıl içerisinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin daha önce devralarak ihalesi yapılmış, devam eden metro hatları bugüne kadar bitmesi gerekirken maalesef hiçbir ilerleme olmadığı için bazıları da tasfiye sürecine girmişlerdir. İnşallah bundan sonra hızlanırlar, zaman kayıplarını telafi ederler. Bu ümit içerisindeyiz ama maalesef arazide o hareketliliği göremiyoruz" diye konuştu.Bakan Karaismailoğlu, ekim ayı içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattını Kadıköy-Kartal metro hattıyla birleştirerek, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantısını sağlayacaklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

