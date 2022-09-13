https://sputniknews.com.tr/20220913/bakan-karaismailoglu-pendik---sabiha-gokcen-havalimani-metro-hattini-ekimde-hizmete-sunacagiz-1061134471.html

Bakan Karaismailoğlu: Pendik - Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattını ekimde hizmete sunacağız

Bakan Karaismailoğlu: Pendik - Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattını ekimde hizmete sunacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik -Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında son detaylar üzerinde çalışıldığını belirterek, “Ekim ayı... 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T14:37+0300

2022-09-13T14:37+0300

2022-09-13T14:37+0300

yaşam

sabiha gökçen

sabiha gökçen havaalanı

metro

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Foreks'in aktardığı habere göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik (Tavşantepe)-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında test sürüşü gerçekleştirdi. Ardından açıklama yapan Karaismailoğlu, bütün dünya krizlerle boğuşurken, Türkiye'nin dört bir tarafında 5 bin tane şantiyede 700 bine yakın çalışma arkadaşlarıyla birlikte Türkiye'nin geleceği için emek verdiklerini söyledi.Yatırımları artırarak devam ettirdiklerini aktaran Karaismailoğlu, “Bugün de önemli bir yatırımımızın son aşamasına geldik. Bütün işlemlerimizi tamamladık. Biraz önce test sürüşlerimizi de yaptık. Gerekli incelemeleri de yaparak inşallah önümüzdeki sayılı günleri de geride bırakarak ekim ayı içerisinde Kadıköy-Kartal metro hattını devam ettirerek Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar metro konforunu İstanbullulara yaşatmanın gururunu, sevincini hep birlikte yaşıyoruz" diye konuştu.Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, “Sabiha Gökçen Havalimanı, yıllar önce şu anki ana muhalefet partisi liderinin, 'uçak inmeyen yere havalimanı mı yapılır? Sabiha Gökçen'e havalimanı yapmaktansa Tuz Gölü'ne alabalık tesisi yapın' diyen bir zihniyetin bugünkü gelmiş olduğu çelişkiyi gösteren en iyi örneklerden bir tanesi. Sabiha Gökçen Havalimanı, günlük 600'ün üzerindeki uçak sayısı ve 105 bin yolcuya hizmet eden dünyanın önde gelen havalimanlarından birisi haline geldi. Yaptığımız yaptırımlarla birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı da İstanbul Havalimanı da Türkiye dünyaya hizmet vermeye ve hizmet kalitesini artırarak devam edecektir” dedi.Avrupa'daki havalimanlarında kaos yaşanırken, Türkiye'deki havalimanlarında konfor yaşatan çalışanlara, işletmecilere ve hava yolu şirketlerine teşekkür eden Karaismailoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:"İstanbul Havalimanı gıpta ile bakılan projelerinden bir tanesi haline geldi"“Bu gururu, bu sevinci, bu kaliteyi, bu güveni bütün vatandaşlarımıza yansıttığı gibi bu örnek hizmeti de bütün dünyaya yansıtıyorlar. İstanbul Havalimanı, yine birçok karalamalar, iftiralar olmasına rağmen 75 milyon metrekarelik, ekonomik değeri sıfır olan bir alanda, devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan 10 milyar euroluk bir yatırımla, bugün 200 bin kişinin istihdam edildiği ve günlük 230 bin yolcuya ev sahipliği yapan, günlük 1400 tane uçağın iniş kalkışına ev sahipliği yapan dünyanın örnek gösterilen gıpta ile bakılan projelerinden bir tanesi haline geldi. Devletimizin kasasından bir kuruş harcamadığımız halde, işletme süresi boyunca da devletimize tam 26 milyar avroluk gelir sağlayacak.""Demir yollarında büyük bir atılımımız var"Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'nın işletme süresi bittikten sonra yüzyıllar boyu bu ülkeye hizmet edecek çok kıymetli eserler olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı, inşallah gelişen, büyüyen, dünyanın en büyük 10 ekonomisine sahip Türkiye'nin en önemli ayaklarından ikisi olacak. Bütün sektörlerde yoğun bir çalışmamız var. Kara yolu, hava yolu, demir yolları, haberleşme sektöründe, uzayda, denizlerde topyekun bir kalkınma çabası içerisinde, bütün arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Demir yollarında büyük bir atılımımız var. Şu anda demir yolu ağırlıklı bir yatırım dönemine girdik. Ülkemizin dört bir tarafında şu anda inşaatı devam eden 4 bin 500 kilometre hızlı tren hattımızda hem yolcu taşıyacağız hem de lojistik anlamda ülkemizin ihracatına ve üretimine oldukça katkı sağlayacak önemli işler yapıyoruz" şeklinde konuştu."İstanbulluları birilerinin keyfine bırakamazdık"Demir yolundaki hızlı trene bağlı 8 ili gelecek yıllarda 52'ye çıkarmanın çabası içerisinde olduklarını aktaran Karaismailoğlu, şöyle dedi:"Yine limanlarımız, organize sanayi bölgelerimizi de demir yolu hatlarına bağlayarak lojistikteki maliyetleri ve üretimdeki lojistik maliyetini düşürmek için de önemli çalışmalarımız var. Ayrıca karbon emisyonunun azaltılması da demir yolları yatırımlarımızdaki önemli faktörden bir tanesi. Şehirlerarası demir yolları devam ediyor. Yine şehir içinde de önemli metropollerde, nüfus yoğunluğunun olduğu bölgelerde planlanmış olan demir yolu yatırımlarımız ve raylı sistem metro yatırımlarımız da hummalı bir şekilde devam ediyor. Bursa'da Kocaeli'de, Ankara'da, İzmir'de, Kayseri'de, Gaziantep'te önemli yatırımlarımız var. Bitmek üzere olanlar, devam edenler var. İnşallah önümüzdeki günlerde önemli yatırımlarımızı milletimizin hizmetine sunacağız. İstanbul genelinde de yapımı devam eden, bakanlığımızca üstlenilmiş 7 tane metro hattımız var. Bugün İstanbul'da işletilmekte olan 260 kilometrelik metro hattımızı 2019 yılı öncesinde tamamlayarak İstanbulluların hizmetine sunmuştuk. Maalesef aradan 3,5 yıl geçmesine rağmen bunun üzerine hiçbir şey konulmadığı gibi devam eden hatlarda da önemli bir ilerleme yok. Bizler bakanlık olarak İstanbulluları tabii ki birilerinin keyfine bırakamazdık ve yatırımlarınızı hızlandırdık. Bu yıl içerisinde ekim ayından itibaren her ay İstanbul'da önemli bir metro hattının açılışını yapacağız. Diğer 4 metro hattımızı da 2023 yılı içerisinde de bitireceğiz""Son detaylar üzerinde çalışıyoruz"Kadıköy-Kartal-Pendik hattının Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantısı üzerinde olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, şunları söyledi:"Biraz önce test sürüşlerimizi yaptık, gayet başarılı bir şekilde imalatlarımızı tamamladık. Temizlik işleri de dahil şu an son detaylar üzerinde çalışıyoruz. İnşallah ekim ayı içerisinde, bitmiş olan bu hattımızı da milletimizin hizmetine sunacağız. Sabiha Gökçen Havalimanı'yla birlikte D100'le Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki özellikle Pendik'teki yoğun nüfus hareketinin iş hareketinin olduğu mahalleleri de metroyla buluşturmuş oluyoruz. Şeyhli, Yayalar, Fevzi Çakmak ve Kurtköy mahallelerini de ekim ayı itibarıyla metro konforuyla buluşturmuş olacağız”

sabiha gökçen havaalanı

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