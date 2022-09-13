https://sputniknews.com.tr/20220913/bakan-cavusoglu-her-zaman-can-azerbaycanin-yanindayiz-1061130036.html
Bakan Çavuşoğlu: Her zaman can Azerbaycan’ın yanındayız
Bakan Çavuşoğlu: Her zaman can Azerbaycan’ın yanındayız
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Her zaman can Azerbaycan’ın yanındayız. Can Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir" açıklamasında bulundu. 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T13:03+0300
2022-09-13T13:03+0300
2022-09-13T13:36+0300
politika
mevlüt çavuşoğlu
azerbaycan
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Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, mevkidaşı Bayramov ile Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki "Ermeni provokasyonlarını" ele aldıklarını duyurdu.Çavuşoğlu, "Ermenistan artık tahrikleri bırakmalı. Azerbaycan'la vardıkları uzlaşı çerçevesinde barış müzakerelerine ve iş birliğine odaklanmalı." ifadesini kullandı.Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı.Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun dün akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Her zaman can Azerbaycan’ın yanındayız. Can Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir" dedi.
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mevlüt çavuşoğlu, azerbaycan
mevlüt çavuşoğlu, azerbaycan
Bakan Çavuşoğlu: Her zaman can Azerbaycan’ın yanındayız
13:03 13.09.2022 (güncellendi: 13:36 13.09.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Her zaman can Azerbaycan’ın yanındayız. Can Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir" açıklamasında bulundu.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, mevkidaşı Bayramov ile Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki "Ermeni provokasyonlarını" ele aldıklarını duyurdu.
Çavuşoğlu, "Ermenistan artık tahrikleri bırakmalı. Azerbaycan'la vardıkları uzlaşı çerçevesinde barış müzakerelerine ve iş birliğine odaklanmalı." ifadesini kullandı.
Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun dün akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Her zaman can Azerbaycan’ın yanındayız. Can Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir" dedi.