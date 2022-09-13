https://sputniknews.com.tr/20220913/bakan-cavusoglu-ermenistan-artik-tahrikleri-birakmali-1061123975.html
Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan artık tahrikleri bırakmalı
Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan artık tahrikleri bırakmalı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ermenistan artık tahrikleri bırakmalı. Azerbaycan’la vardıkları uzlaşı çerçevesinde barış müzakerelerine ve işbirliğine... 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T10:22+0300
2022-09-13T10:22+0300
2022-09-13T10:34+0300
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki "Ermeni provokasyonlarına" ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, mevkidaşı Bayramov ile Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki "Ermeni provokasyonlarını" ele aldıklarını duyurdu.Çavuşoğlu, "Ermenistan artık tahrikleri bırakmalı. Azerbaycan'la vardıkları uzlaşı çerçevesinde barış müzakerelerine ve iş birliğine odaklanmalı" ifadesini kullandı.Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı.Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun dün akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220913/azerbaycan-savunma-bakanligi-ermenistanin-provokasyonu-sonucu-sinirda-catismalar-basladi-1061115164.html
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mevlüt çavuşoğlu, dışişleri, dışişleri bakanı, dışişleri bakanlığı, ermenistan, azerbaycan, çatışma
Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan artık tahrikleri bırakmalı
10:22 13.09.2022 (güncellendi: 10:34 13.09.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ermenistan artık tahrikleri bırakmalı. Azerbaycan’la vardıkları uzlaşı çerçevesinde barış müzakerelerine ve işbirliğine odaklanmalı" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki "Ermeni provokasyonlarına" ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, mevkidaşı Bayramov ile Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki "Ermeni provokasyonlarını" ele aldıklarını duyurdu.
Çavuşoğlu, "Ermenistan artık tahrikleri bırakmalı. Azerbaycan'la vardıkları uzlaşı çerçevesinde barış müzakerelerine ve iş birliğine odaklanmalı" ifadesini kullandı.
Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun dün akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.