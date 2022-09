https://sputniknews.com.tr/20220913/bakan-cavusoglu-butun-dunyanin-umudu-turkiye-oldu-1061149263.html

Bakan Çavuşoğlu: Bütün dünyanın umudu Türkiye oldu

Bakan Çavuşoğlu: Bütün dünyanın umudu Türkiye oldu

Kastamonu’da konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Geldiğimiz bu dönemde sadece mazlum ülkelerin, ihtiyaç sahibi ülkelerin umuduyuz? Geldiğimiz bu... 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T22:29+0300

2022-09-13T22:29+0300

2022-09-13T23:00+0300

politika

mevlüt çavuşoğlu

dışişleri bakanı

türkiye

recep tayyip erdoğan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0d/1061149392_0:0:3195:1798_1920x0_80_0_0_cfc4851983719231b4ebc5c37c83fb85.jpg

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Toplantıda konuşan Çavuşoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü ve Metin Çelik de hazır bulundu.'Bugün Türkiye bölgesel ve küresel güçlerin istikrar şemsiyesi ile kapatarak etkisizleştiren çok önemli bir aktördür'Türkiye’nin 21 yıllık AK Parti iktidarında geldiği konumla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Çavuşoğlu, “22 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde, ‘hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ diyerek yola çıkan AK Parti, 21 yılda ortaya koyduğu hizmet ve kalkınma atılımlarıyla asırlık Cumhuriyetimizin mihenk taşı olmuştur. Bunun mimarı sizlersiniz. Cumhurbaşkanımız, teşkilatımızdan aldığı güç ve milletimizin teveccühü ile 21 yılda Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak Türkiye ve milletimize büyük hizmetler yapmıştır, bu hizmetlerle Türkiye’yi küresel bir aktör haline getirmiştir. Bugün Türkiye bölgesel ve küresel güçlerin istikrar şemsiyesi ile kapatarak etkisizleştiren çok önemli bir aktördür. Bölgemizde de ötesinde de böyle. Ülkemizi ilgilendiren konularda artık başkalarının karar almasına müsaade etmiyoruz. Bizi ilgilendiren her konuda oyunun kurallarını biz belirliyoruz. Başkaları Türkiye’nin aleyhine oyun kurmaya çalışıyorsa o oyunu da bozuyoruz” dedi.'Enflasyon varken yok diyemeyiz'“Gücümüzü etkin kullanmamız lazım. Ama gücü mazlumların aleyhine değil, lehine kullanmamız lazım. Yeri geldiği zaman mazlumlara zulmedenlere ve bize karşı tehdit oluşturan teröristinden tutun kim olursa olsun sert gücümüzü kullandık, kullanmamız gerekiyor” diyerek konuşmalarını sürdüren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:“Geçtiğimiz 21 yılda milletimiz yüzünü AK Parti’ye dönmüştür. Ümidini de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bağlamıştır. Bugün sorunlar var. Enflasyon varken yok diyemeyiz, rakamlar ortada. Ama geçmişte çok krizlerle mücadele ettik. Bizden önceki iktidarlardan kalan krizlerden bahsetmiyorum. Bizim dönemizde de dünyada çok büyük ekonomik, siyasi krizler oldu. Pandemi ve Ukrayna’da yaşanan enerji, gıda, yüksek enflasyon, ekonomik kriz hepimizi etkiliyor. Bunu yok sayamayız. Devlet bunun etkilerini en aza indirmeye çalışır, vatandaşlara, özellikle dar gelirliye olan etkilerini en aza indirmek için politikalar yapar. Biz de bunu yapıyoruz. Ama orta ve uzun vadede bu krizi aşmamız lazım, bunu aşarsa yine AK Parti iktidarları, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı aşabilir. O nedenle milletimiz yüzünü Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye dönüyor."“Geldiğimiz bu dönemde sadece mazlum ülkelerin, ihtiyaç sahibi ülkelerin umuduyuz? Geldiğimiz bu noktada bütün dünyanın umudu Türkiye oldu” diyen Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:“En zengin ülkeler bile yüzünü Türkiye’ye dönüyor. Neden, çünkü jeopolitik konumumuzu çok iyi ve herkesin hayrına kullanıyoruz. Bugün Türkiye’de sorunları çözmek için samimi çaba sarf eden ülke sayısı çok az. Samimi olarak çaba sarf etmek isteyenler de başarılı değil. Çünkü politikalarında yanlışlıklar var. Bunun birçok unsuru var. Bazı Avrupa’da liderler bunu denedi ama samimi olmadıkları için başaramadı. Türkiye denge politikası izliyor. Kendi çıkarlarımız için de önemli, sorunların çözümleri için de önemli. Sorunları çözemezsek, yakın coğrafyamızda, dünyanın en ücra köşesindeki sorun da bize ulaşıyor."'Sakın ‘Avrupa bu krizleri yaşıyor, oh olsun’ demeyin'Avrupa’da yaşanan enerji ve gıda krizinin Türkiye’nin aleyhinde olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Bugün dünyadaki enerji krizinden en az gelişmiş ülkeler mi etkileniyor? Zengin ülkeler de etkileniyor. Sakın, ‘Avrupa bu krizleri yaşıyor, oh olsun’ demeyin. Bu bizim de çıkarlarımızın yararına değil. Biz ticaretimizin yüzde 50’sini Avrupa ile yapıyoruz. Avrupa’nın alım gücünün düşmesi bizim ihracatımızı azaltır. Ama herkes etkileniyor. Dünyadaki tahıl krizi yaşanırken bu konuda ciddi bir ihtiyaç içine düştüğü zamanda İstanbul Tahıl Anlaşmasını Türkiye’den başka başarabilen bir ülke var mı? Recep Tayyip Erdoğan başarır” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220913/bakan-cavusoglu-her-zaman-can-azerbaycanin-yanindayiz-1061130036.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mevlüt çavuşoğlu, dışişleri bakanı, türkiye, recep tayyip erdoğan