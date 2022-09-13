https://sputniknews.com.tr/20220913/babadan-kalan-miras-tartismasinda-kardesini-basindan-vurarak-oldurdu-1061141330.html

Babadan kalan miras tartışmasında kardeşini başından vurarak öldürdü

Babadan kalan miras tartışmasında kardeşini başından vurarak öldürdü

Aksaray'da iki kardeşin miras tartışması cinayetle sonlandı. Babalarından kalan miras yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle ağabey, kardeşi Kenan... 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T18:20+0300

2022-09-13T18:20+0300

2022-09-13T18:20+0300

yaşam

aksaray

miras

cinayet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0d/1061141443_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_f0ea43bd9a2175b874c666e87e4572ff.jpg

Aksaray'da kardeşlerin miras kavgası cinayetle sonlandı. Ağabey Kemal Elçi'nin silahlı vurduğu Kenan Elçi hayatını kaybetti.Olay, dün gece yarısı Hacılar Harmanı Mahallesi Selçuk Caddesi'nde bulunan Kemal Elçi'nin sahibi olduğu öğrenilen marketin içinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, bir yıl önce vefat eden babalarından kalan mirası nedeniyle Kemal Elçi (39) ile kardeşi Kenan Elçi (36) arasında anlaşmazlık çıktı.Ağabey ve kardeşin market içinde yeniden alevlenen miras tartışması kısa sürüde kavgaya dönüştü. Olayda Kemal Elçi, yanında bulundurduğu silahla kardeşi Kenan Elçi'yi başından vurdu. Ağabey daha sonra hızla kaçtı.Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kenan Elçi, adrese gelen sağlık görevlilerinin yaptığı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.Zanlı aranıyorAğabeyi tarafından vurulan kardeşin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak kardeşini vuran cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

aksaray

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aksaray, miras, cinayet