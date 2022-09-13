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Babadan kalan miras tartışmasında kardeşini başından vurarak öldürdü
Babadan kalan miras tartışmasında kardeşini başından vurarak öldürdü
Aksaray'da iki kardeşin miras tartışması cinayetle sonlandı. Babalarından kalan miras yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle ağabey, kardeşi Kenan... 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T18:20+0300
2022-09-13T18:20+0300
yaşam
aksaray
miras
cinayet
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Aksaray'da kardeşlerin miras kavgası cinayetle sonlandı. Ağabey Kemal Elçi'nin silahlı vurduğu Kenan Elçi hayatını kaybetti.Olay, dün gece yarısı Hacılar Harmanı Mahallesi Selçuk Caddesi'nde bulunan Kemal Elçi'nin sahibi olduğu öğrenilen marketin içinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, bir yıl önce vefat eden babalarından kalan mirası nedeniyle Kemal Elçi (39) ile kardeşi Kenan Elçi (36) arasında anlaşmazlık çıktı.Ağabey ve kardeşin market içinde yeniden alevlenen miras tartışması kısa sürüde kavgaya dönüştü. Olayda Kemal Elçi, yanında bulundurduğu silahla kardeşi Kenan Elçi'yi başından vurdu. Ağabey daha sonra hızla kaçtı.Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kenan Elçi, adrese gelen sağlık görevlilerinin yaptığı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.Zanlı aranıyorAğabeyi tarafından vurulan kardeşin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak kardeşini vuran cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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aksaray, miras, cinayet
aksaray, miras, cinayet

Babadan kalan miras tartışmasında kardeşini başından vurarak öldürdü

18:20 13.09.2022
© İHABabadan kalan miras tartışmasında kardeşini başından vurarak öldürdü
Babadan kalan miras tartışmasında kardeşini başından vurarak öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
© İHA
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Aksaray'da iki kardeşin miras tartışması cinayetle sonlandı. Babalarından kalan miras yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle ağabey, kardeşi Kenan Elçi'yi başından vurdu. Bir markette meydana gelen korkunç olayda, kanlar içinde yere yığılan Kenan Elçi olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan ağabey aranıyor.
Aksaray'da kardeşlerin miras kavgası cinayetle sonlandı. Ağabey Kemal Elçi'nin silahlı vurduğu Kenan Elçi hayatını kaybetti.
Olay, dün gece yarısı Hacılar Harmanı Mahallesi Selçuk Caddesi'nde bulunan Kemal Elçi'nin sahibi olduğu öğrenilen marketin içinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, bir yıl önce vefat eden babalarından kalan mirası nedeniyle Kemal Elçi (39) ile kardeşi Kenan Elçi (36) arasında anlaşmazlık çıktı.
Ağabey ve kardeşin market içinde yeniden alevlenen miras tartışması kısa sürüde kavgaya dönüştü. Olayda Kemal Elçi, yanında bulundurduğu silahla kardeşi Kenan Elçi'yi başından vurdu. Ağabey daha sonra hızla kaçtı.
Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kenan Elçi, adrese gelen sağlık görevlilerinin yaptığı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Zanlı aranıyor

Ağabeyi tarafından vurulan kardeşin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak kardeşini vuran cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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