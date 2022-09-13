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https://sputniknews.com.tr/20220913/azerbaycan-savunma-bakanligi-ermenistanin-provokasyonunda-50-asker-sehit-oldu-1061144868.html
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan'ın provokasyonunda 50 asker şehit oldu
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan'ın provokasyonunda 50 asker şehit oldu
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın sınırdaki provokasyonları sonucu 50 askerin hayatını kaybettiğini olduğunu duyurdu. 13.09.2022, Sputnik Türkiye
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2022-09-13T20:07+0300
azerbaycan
ermenistan
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun Azerbaycan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyon gerçekleştirdiği belirtildi.Açıklamada, Azerbaycan ordusundan 42, Devlet Sınır Hizmetleri askeri personelinden 8 toplam 50 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.Şehitlerin kanı yerde kalmadı'Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Twitter hesabından Azerbaycan halkına, şehitlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulundu.Aliyev paylaşımında "Şehitlerin kanı yerde kalmadı" ifadelerini kullandı.
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan'ın provokasyonunda 50 asker şehit oldu

20:06 13.09.2022 (güncellendi: 20:07 13.09.2022)
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Azerbaycan askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın sınırdaki provokasyonları sonucu 50 askerin hayatını kaybettiğini olduğunu duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun Azerbaycan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyon gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, Azerbaycan ordusundan 42, Devlet Sınır Hizmetleri askeri personelinden 8 toplam 50 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Twitter hesabından Azerbaycan halkına, şehitlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulundu.
Aliyev paylaşımında "Şehitlerin kanı yerde kalmadı" ifadelerini kullandı.
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