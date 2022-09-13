https://sputniknews.com.tr/20220913/azerbaycan-savunma-bakanligi-ermenistanin-provokasyonu-sonucu-sinirda-catismalar-basladi-1061115164.html
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan'ın provokasyonu sonucu sınırda çatışmalar başladı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan'ın provokasyonu sonucu sınırda çatışmalar başladı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın provokasyonu sonucu sınırda çatışmaların başladığını duyurdu. 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T00:22+0300
2022-09-13T00:22+0300
2022-09-13T00:34+0300
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ermenistan, azerbaycan, son dakika
ermenistan, azerbaycan, son dakika
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan'ın provokasyonu sonucu sınırda çatışmalar başladı
00:22 13.09.2022 (güncellendi: 00:34 13.09.2022) Abone ol
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın provokasyonu sonucu sınırda çatışmaların başladığını duyurdu.