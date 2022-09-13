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Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan'ın provokasyonu sonucu sınırda çatışmalar başladı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan'ın provokasyonu sonucu sınırda çatışmalar başladı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın provokasyonu sonucu sınırda çatışmaların başladığını duyurdu. 13.09.2022, Sputnik Türkiye
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ermenistan, azerbaycan, son dakika

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan'ın provokasyonu sonucu sınırda çatışmalar başladı

00:22 13.09.2022 (güncellendi: 00:34 13.09.2022)
© AAAzerbaycan-Ermenistan
Azerbaycan-Ermenistan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
© AA
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın provokasyonu sonucu sınırda çatışmaların başladığını duyurdu.
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