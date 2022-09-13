https://sputniknews.com.tr/20220913/ankarada-taksi-ucretlerine-zam-1061141895.html

Ankara’da taksi ücretlerine zam

Ankara’da taksi ücretlerine zam

Ankara’da taksi tarifesinde açılış ücreti ve kilometre başına ücret zamlandı. Taksi indi-bindi ücreti 20 TL’den 25 TL’ye yükseldi. 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T18:39+0300

2022-09-13T18:39+0300

2022-09-13T18:39+0300

yaşam

ankara

taksi

zam

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Ankara'da akaryakıt fiyatlarına gelen zamların ardından taksi ulaşım ücretleri de arttı.Habertürk'ün haberine göre, taksimetre açılış ücreti 7,5 TL’den 10 TL'ye yükseldi. Ankara’daki taksilerde kilometre ücreti ise 6 TL’den 8 TL'ye çıktı.Taksi indi-bindi ücreti ise 20 TL’den 25 TL’ye yükseldi.Ankara’da taksi ücretlerine bir önceki zam 20 Mart'ta uygulanmıştı.

ankara

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ankara, taksi, zam