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Ankara’da taksi ücretlerine zam
Ankara’da taksi ücretlerine zam
Ankara’da taksi tarifesinde açılış ücreti ve kilometre başına ücret zamlandı. Taksi indi-bindi ücreti 20 TL’den 25 TL’ye yükseldi. 13.09.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
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zam
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Ankara'da akaryakıt fiyatlarına gelen zamların ardından taksi ulaşım ücretleri de arttı.Habertürk'ün haberine göre, taksimetre açılış ücreti 7,5 TL’den 10 TL'ye yükseldi. Ankara’daki taksilerde kilometre ücreti ise 6 TL’den 8 TL'ye çıktı.Taksi indi-bindi ücreti ise 20 TL’den 25 TL’ye yükseldi.Ankara’da taksi ücretlerine bir önceki zam 20 Mart'ta uygulanmıştı.
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ankara, taksi, zam
ankara, taksi, zam

Ankara’da taksi ücretlerine zam

18:39 13.09.2022
© DHATaksi, trafik
Taksi, trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
© DHA
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Ankara’da taksi tarifesinde açılış ücreti ve kilometre başına ücret zamlandı. Taksi indi-bindi ücreti 20 TL’den 25 TL’ye yükseldi.
Ankara'da akaryakıt fiyatlarına gelen zamların ardından taksi ulaşım ücretleri de arttı.
Habertürk'ün haberine göre, taksimetre açılış ücreti 7,5 TL’den 10 TL'ye yükseldi. Ankara’daki taksilerde kilometre ücreti ise 6 TL’den 8 TL'ye çıktı.
Taksi indi-bindi ücreti ise 20 TL’den 25 TL’ye yükseldi.
Ankara’da taksi ücretlerine bir önceki zam 20 Mart'ta uygulanmıştı.
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