https://sputniknews.com.tr/20220913/ankarada-taksi-ucretlerine-zam-1061141895.html
Ankara’da taksi ücretlerine zam
Ankara’da taksi ücretlerine zam
Ankara’da taksi tarifesinde açılış ücreti ve kilometre başına ücret zamlandı. Taksi indi-bindi ücreti 20 TL’den 25 TL’ye yükseldi. 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T18:39+0300
2022-09-13T18:39+0300
2022-09-13T18:39+0300
yaşam
ankara
taksi
zam
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Ankara'da akaryakıt fiyatlarına gelen zamların ardından taksi ulaşım ücretleri de arttı.Habertürk'ün haberine göre, taksimetre açılış ücreti 7,5 TL’den 10 TL'ye yükseldi. Ankara’daki taksilerde kilometre ücreti ise 6 TL’den 8 TL'ye çıktı.Taksi indi-bindi ücreti ise 20 TL’den 25 TL’ye yükseldi.Ankara’da taksi ücretlerine bir önceki zam 20 Mart'ta uygulanmıştı.
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ankara, taksi, zam
Ankara’da taksi ücretlerine zam
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Ankara’da taksi tarifesinde açılış ücreti ve kilometre başına ücret zamlandı. Taksi indi-bindi ücreti 20 TL’den 25 TL’ye yükseldi.
Ankara'da akaryakıt fiyatlarına gelen zamların ardından taksi ulaşım ücretleri de arttı.
Habertürk'ün haberine göre, taksimetre açılış ücreti 7,5 TL’den 10 TL'ye yükseldi. Ankara’daki taksilerde kilometre ücreti ise 6 TL’den 8 TL'ye çıktı.
Taksi indi-bindi ücreti ise 20 TL’den 25 TL’ye yükseldi.
Ankara’da taksi ücretlerine bir önceki zam 20 Mart'ta uygulanmıştı.