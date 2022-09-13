https://sputniknews.com.tr/20220913/almanyada-enflasyon-yuzde-79a-yukseldi-1061124160.html

Almanya'da enflasyon yüzde 7.9'a yükseldi

Almanya'da enflasyon yüzde 7.9'a yükseldi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkede enflasyon ağustos ayında hızlanarak yıllık bazda yüzde 7.9'a yükseldiğini duyurdu. 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T10:26+0300

2022-09-13T10:26+0300

2022-09-13T10:26+0300

avrupa'da enerji krizi

almanya

enflasyon

almanya federal istatistik ofisi (destatis)

enerji

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Rusya'ya dönük ağır yaptırımlar sonrası enerji maliyetlerinin arttığı Almanya'da enflasyon, ağustos ayında yükselişini korudu.Destatis'in aktardığı verilere göre ülkede tüketici fiyatları ağustosta yıllık bazda yüzde 7.9'a çıktı. Temmuz ayında enflasyon yüzde 7.5 olarak ölçülmüştü.Almanya'da enflasyon oranı mayıs ayında 7.9 ile rekor seviyeye ulaşarak üst üste üçüncü kez maksimum oranı aşmış, ivme haziran ve temmuz aylarında yavaşlamıştı.Destatis Başkanı Georg Thiel, yaptığı açıklamada, "Enerji fiyatlarındaki artış, enflasyondaki yüksek seviyelerin ana sebebi olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.Ağustos ayında ülkede enerji fiyatları, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35.6 artmıştı. Gıda fiyatları ise yüzde 16.6'lık bir yükseliş görmüştü.Thiel, "Buna koronavirüs pandemisi sonucunda tedarik zincirlerinin kesintiye uğramasının yarattığı etki de eklendi" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220911/almanya-merkez-bankasi-baskani-nagel-enflasyon-aralikta-zirve-yapabilir-1061076596.html

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almanya, enflasyon, almanya federal istatistik ofisi (destatis), enerji