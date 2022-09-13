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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220913/almanyada-enflasyon-yuzde-79a-yukseldi-1061124160.html
Almanya'da enflasyon yüzde 7.9'a yükseldi
Almanya'da enflasyon yüzde 7.9'a yükseldi
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkede enflasyon ağustos ayında hızlanarak yıllık bazda yüzde 7.9'a yükseldiğini duyurdu. 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T10:26+0300
2022-09-13T10:26+0300
avrupa'da enerji krizi
almanya
enflasyon
almanya federal istatistik ofisi (destatis)
enerji
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Rusya'ya dönük ağır yaptırımlar sonrası enerji maliyetlerinin arttığı Almanya'da enflasyon, ağustos ayında yükselişini korudu.Destatis'in aktardığı verilere göre ülkede tüketici fiyatları ağustosta yıllık bazda yüzde 7.9'a çıktı. Temmuz ayında enflasyon yüzde 7.5 olarak ölçülmüştü.Almanya'da enflasyon oranı mayıs ayında 7.9 ile rekor seviyeye ulaşarak üst üste üçüncü kez maksimum oranı aşmış, ivme haziran ve temmuz aylarında yavaşlamıştı.Destatis Başkanı Georg Thiel, yaptığı açıklamada, "Enerji fiyatlarındaki artış, enflasyondaki yüksek seviyelerin ana sebebi olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.Ağustos ayında ülkede enerji fiyatları, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35.6 artmıştı. Gıda fiyatları ise yüzde 16.6'lık bir yükseliş görmüştü.Thiel, "Buna koronavirüs pandemisi sonucunda tedarik zincirlerinin kesintiye uğramasının yarattığı etki de eklendi" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220911/almanya-merkez-bankasi-baskani-nagel-enflasyon-aralikta-zirve-yapabilir-1061076596.html
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almanya, enflasyon, almanya federal istatistik ofisi (destatis), enerji
almanya, enflasyon, almanya federal istatistik ofisi (destatis), enerji

Almanya'da enflasyon yüzde 7.9'a yükseldi

10:26 13.09.2022
© AAAvrupa, peynir reyonu
Avrupa, peynir reyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
© AA
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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkede enflasyon ağustos ayında hızlanarak yıllık bazda yüzde 7.9'a yükseldiğini duyurdu.
Rusya'ya dönük ağır yaptırımlar sonrası enerji maliyetlerinin arttığı Almanya'da enflasyon, ağustos ayında yükselişini korudu.
Destatis'in aktardığı verilere göre ülkede tüketici fiyatları ağustosta yıllık bazda yüzde 7.9'a çıktı. Temmuz ayında enflasyon yüzde 7.5 olarak ölçülmüştü.
Almanya'da enflasyon oranı mayıs ayında 7.9 ile rekor seviyeye ulaşarak üst üste üçüncü kez maksimum oranı aşmış, ivme haziran ve temmuz aylarında yavaşlamıştı.
Destatis Başkanı Georg Thiel, yaptığı açıklamada, "Enerji fiyatlarındaki artış, enflasyondaki yüksek seviyelerin ana sebebi olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Ağustos ayında ülkede enerji fiyatları, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35.6 artmıştı. Gıda fiyatları ise yüzde 16.6'lık bir yükseliş görmüştü.
Thiel, "Buna koronavirüs pandemisi sonucunda tedarik zincirlerinin kesintiye uğramasının yarattığı etki de eklendi" diye konuştu.
Almanya - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2022
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