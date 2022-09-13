https://sputniknews.com.tr/20220913/akardan-yunanistana-tarihten-ders-alin-yeni-maceralara-girmeyin-ayni-seyi-tekrarlatmayin-1061122864.html

Akar’dan Yunanistan’a: 'Tarihten ders alın, yeni maceralara girmeyin, aynı şeyi tekrarlatmayın'

Akar’dan Yunanistan’a: 'Tarihten ders alın, yeni maceralara girmeyin, aynı şeyi tekrarlatmayın'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın son dönemde artan provokasyonlarına yönelik, "Tarihten ders alın diyoruz. Yeni maceralara girmeyin. Bazıları... 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T09:59+0300

2022-09-13T09:59+0300

2022-09-13T10:50+0300

hulusi akar

türkiye

yunanistan

ege

taciz

ege denizi

recep tayyip erdoğan

kiryakos miçotakis

pkk

ypg/pkk

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Bakan Akar, Ankara’da düzenlenen Malezya Milli Günü Resepsiyonu'nun ardından aralarında Sputnik’in de bulunduğu gazetecilerin Yunanistan’la gerilime ilişkin sorularını yanıtladı.Yunanistan'ın artan provokatif davranışları ile son olarak Ege'de Ro-Ro gemisine ateş açmasına yönelik değerlendirmesi sorulan Akar, Türkiye ve Yunanistan arasında bazı sorunların olduğunu, bunu da herkesin bildiğini belirtti. Bu sorunların barışçıl yol ve yöntemlerle çözülmesi için Türkiye'nin yoğun çaba harcadığına ve sabırlı davrandığına vurgu yapan Bakan Akar, "Tüm iyi niyetli çabalarımıza rağmen maalesef komşumuz Yunanistan her seferinde birtakım provokatif eylem, söylemlerle gerilimi artırmaya devam ediyor. Bunun önlenmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.‘İkiyüzlü bir siyaset var’Yunanistan'ın her fırsatta Türkiye'yi karalamaya çalıştığını dile getiren Akar, şunları söyledi:Akar, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarının son olarak Ege'de sivil bir gemiye ateş ettiğini belirterek, "Bunun hemen akabinde Yunanistan’daki siyasiler, Türkiye'yi saldırganlıkla suçluyor. Bu ikiyüzlülük değil de nedir? Bunun için diyoruz ki bunların evlerinde ayna yok mu? Aynaya baksalar gerçekleri görürler ve belki utanırlar. Bu kadar aleni ikiyüzlülük, riyakarlık olmaz" dedi.‘Ege Denizi'nin bir barış denizi olmasını arzu ediyoruz’Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Doğu Akdeniz ve Ege'de planlı milli ve NATO faaliyetlerinin olduğunu, uluslararası hukuk, karşılıklı mutabakatlar kapsamında eğitim faaliyetlerinin bulunduğunu dile getiren Akar, şöyle konuştu:‘Lavrion'da FETÖ'yü, PKK/YPG'yi, DEAŞ'ı, DHKP-C'yi saklıyorlar’Bir gazetecinin Yunanistan'daki Lavrion kampının bir terör kampına dönüştüğüne yönelik ifadeleri hatırlatarak değerlendirmesini sorması üzerine Akar, "Lavrion'da FETÖ'yü, PKK/YPG'yi, DEAŞ'ı, DHKP-C'yi saklıyorlar, onlara ev sahipliği yapıyorlar. Oradan çeşitli ülkelere gitmelerini sağlıyorlar. Tüm bunlar görülürken büyük bir gaflet, riyakarlık, ikiyüzlülükle böyle bir şey olmadığını iddia ediyorlar. Bunu anlamak mümkün değil" değerlendirmesinde bulundu.Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Türklere yönelik tutumuna da tepki gösteren Bakan Akar, şunları kaydetti:‘Gelin konuşalım, görüşelim diyoruz’Yunanistan'ın adaları uluslararası hukuka aykırı olarak silahlandırdığına dikkati çeken Akar, "Karasularınız ne ise hava sahanız da odur. 'Hayır bizim karasularımız 6 mil, hava sahamız 10 mil' diyorlar. Dünyadaki en garip şey. Bunun anlaşılması mümkün değil. Bunu aklı başında kimse kabul etmiyor. Sorunlar bir bir bekliyor. Biz de madem bu sorunlar var, gelin konuşalım, görüşelim diyoruz" ifadelerini kullandı.Sorunların çözümüne yönelik bir tarafta istişari görüşmelerin, diğer tarafta güven artırıcı önlemler çerçevesindeki görüşmelerin bunlarla birlikte ayrıştırma usulleri görüşmelerinin olduğunu hatırlatan Akar, "Bunların hepsi durdu. Biz diyoruz ki 'Ne zaman istiyorsanız buyurun gelin veya biz gelelim'. Biz 'diyalog' diyoruz onlar ise bunları bir tarafa bırakarak 'Türkiye yayılmacı, saldırgan' diyorlar. Gemiye ateş eden kendileri, diyaloğa gelmeyen kendileri" diye konuştu.‘Yeni maceralara girmeyin’Sorunların barışçıl yol ve yöntemlerle, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, uluslararası hukuka uygun, adaletli çözümünün önemine vurgu yapan Akar, şöyle devam etti:

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ege

ege denizi

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