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Afyonkarahisar'da hırsız, 520 saat görüntü kaydı incelenerek tespit edildi
Afyonkarahisar'da hırsız, 520 saat görüntü kaydı incelenerek tespit edildi
Afyonkarahisar'da Jandarma ekipleri, 18 ayrı kameradan 520 saat görüntü kaydı inceleyerek hırsızları tespit etti. 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T01:07+0300
2022-09-13T01:07+0300
türkiye
afyonkarahisar
hırsız
hırsızlık
kamera kayıtları
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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26 Ağustos'ta Sadıkbey Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili inceleme başlattı.18 ayrı kameraya ait 520 saat görüntü kaydı inceleyen ekipler, 10 Eylül'de, olay şüphelisinin İ.E. olduğunu tespit etti.İ.E, operasyonla yakalanırken 31 cumhuriyet altını, 4 çeyrek altın, bir yarım altın, 570 dolar ve 900 avro ele geçirildi.Teslim alınanlar müşteki E.Y'ye teslim edildi.
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afyonkarahisar, hırsız, hırsızlık, kamera kayıtları
afyonkarahisar, hırsız, hırsızlık, kamera kayıtları

Afyonkarahisar'da hırsız, 520 saat görüntü kaydı incelenerek tespit edildi

01:07 13.09.2022
© AA Afyonkarahisar'da Jandarma ekipleri, 18 ayrı kameradan 520 saat görüntü kaydı inceleyerek hırsızları tespit etti
 Afyonkarahisar'da Jandarma ekipleri, 18 ayrı kameradan 520 saat görüntü kaydı inceleyerek hırsızları tespit etti - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
© AA
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Afyonkarahisar'da Jandarma ekipleri, 18 ayrı kameradan 520 saat görüntü kaydı inceleyerek hırsızları tespit etti.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26 Ağustos'ta Sadıkbey Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili inceleme başlattı.
18 ayrı kameraya ait 520 saat görüntü kaydı inceleyen ekipler, 10 Eylül'de, olay şüphelisinin İ.E. olduğunu tespit etti.
İ.E, operasyonla yakalanırken 31 cumhuriyet altını, 4 çeyrek altın, bir yarım altın, 570 dolar ve 900 avro ele geçirildi.
Teslim alınanlar müşteki E.Y'ye teslim edildi.
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