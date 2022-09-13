https://sputniknews.com.tr/20220913/afyonkarahisarda-hirsiz-520-saat-goruntu-kaydi-incelenerek-tespit-edildi-1061116952.html

Afyonkarahisar'da hırsız, 520 saat görüntü kaydı incelenerek tespit edildi

Afyonkarahisar'da hırsız, 520 saat görüntü kaydı incelenerek tespit edildi

Afyonkarahisar'da Jandarma ekipleri, 18 ayrı kameradan 520 saat görüntü kaydı inceleyerek hırsızları tespit etti. 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T01:07+0300

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türkiye

afyonkarahisar

hırsız

hırsızlık

kamera kayıtları

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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26 Ağustos'ta Sadıkbey Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili inceleme başlattı.18 ayrı kameraya ait 520 saat görüntü kaydı inceleyen ekipler, 10 Eylül'de, olay şüphelisinin İ.E. olduğunu tespit etti.İ.E, operasyonla yakalanırken 31 cumhuriyet altını, 4 çeyrek altın, bir yarım altın, 570 dolar ve 900 avro ele geçirildi.Teslim alınanlar müşteki E.Y'ye teslim edildi.

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afyonkarahisar

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afyonkarahisar, hırsız, hırsızlık, kamera kayıtları