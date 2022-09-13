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https://sputniknews.com.tr/20220913/adnan-oktar-davasinda-gerginlik-oktarin-avukati-mahkeme-salonundan-cikartildi-1061135960.html
Adnan Oktar davasında gerginlik: Oktar'ın avukatı mahkeme salonundan çıkartıldı
Adnan Oktar davasında gerginlik: Oktar'ın avukatı mahkeme salonundan çıkartıldı
Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik hükmün İstinaf Mahkemesi tarafından usulen bozulmasının ardından yeniden görülen davanın altıncı gününde Oktar'ın avukatı... 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T15:11+0300
2022-09-13T15:11+0300
türkiye
adnan oktar
dava
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İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Marmara Ceza ve İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan ilk duruşmaya Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar getirildi. Salonda bazı tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları da hazır bulundu. Duruşmayı çok sayıda izleyici de takip etti.Duruşmada tutuklu sanık Bora Y. tutukluluk haline yönelik savunma yaptığı sırada mahkeme başkanı Mahmut Başbuğ savunma süresini hatırlatarak uyarıda bulundu. Bunun üzerine Adnan Oktar’ın avukatı Serhat Sinan Kocaoğlu sanıkların savunma haklarının engellenmemesini istedi. Mahkeme başkanı sanığın savunma yaptığını belirterek savunma sonrasında söz hakkı verildiğinde konuşmasını istedi. Sanık Bora Y.’nin savunmasını bitirmesinin ardından söz alan avukat Sinan Kocaoğlu mahkemede sanıklara savunmaları için süre dayatılmasının hukuki olmadığını, sanıkların 4 yılı aşkındır tutuklu olduğunu ve savunma haklarının kısıtlanmamasını istedi.Oktar'ın avukatı jandarma eşliğinde salondan çıkarıldıMahkeme başkanı sanıklara süre kısıtlamasında bulunulmadığını belirterek diğer sanığın savunmasına geçti. O sırada Oktar'ın avukatı Serhat Sinan Kocaoğlu mahkeme başkanının uyarılarına rağmen konuşmaya devam etti. Başkan Jandarma ekiplerine avukatın salondan çıkarılması talimatını verdi. Sanık avukatları bir süre bu duruma tepki göstererek avukat Kocaoğlu’nun dışarı çıkarılmasına engel olmaya çalıştı. Başkan "Jandarma beni duymuyor mu? Yaka paça tutup dışarı atın" dedi. Bunun üzerine Kocaoğlu, "Beni bu salondan yaka paça çıkaracak adam annesin karnından doğmadı’ diyerek karşılık verdi. Mahkeme başkanı, "Doğdu. Jandarma gerekeni yap" ifadelerini kullandı. Bir süre sonra Adnan Oktar'ın avukatı Serhat Sinan Kocaoğlu Jandarma ekipleri eşliğinde salondan çıkarıldı. Duruşma diğer sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.
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adnan oktar, dava
adnan oktar, dava

Adnan Oktar davasında gerginlik: Oktar'ın avukatı mahkeme salonundan çıkartıldı

15:11 13.09.2022
© AAAdnan Oktar
Adnan Oktar - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
© AA
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Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik hükmün İstinaf Mahkemesi tarafından usulen bozulmasının ardından yeniden görülen davanın altıncı gününde Oktar'ın avukatı Serhat Sinan Kocaoğlu mahkeme başkanı tarafından salondan çıkartıldı.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Marmara Ceza ve İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan ilk duruşmaya Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar getirildi. Salonda bazı tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları da hazır bulundu. Duruşmayı çok sayıda izleyici de takip etti.

Duruşmada tutuklu sanık Bora Y. tutukluluk haline yönelik savunma yaptığı sırada mahkeme başkanı Mahmut Başbuğ savunma süresini hatırlatarak uyarıda bulundu. Bunun üzerine Adnan Oktar’ın avukatı Serhat Sinan Kocaoğlu sanıkların savunma haklarının engellenmemesini istedi. Mahkeme başkanı sanığın savunma yaptığını belirterek savunma sonrasında söz hakkı verildiğinde konuşmasını istedi. Sanık Bora Y.’nin savunmasını bitirmesinin ardından söz alan avukat Sinan Kocaoğlu mahkemede sanıklara savunmaları için süre dayatılmasının hukuki olmadığını, sanıkların 4 yılı aşkındır tutuklu olduğunu ve savunma haklarının kısıtlanmamasını istedi.

Oktar'ın avukatı jandarma eşliğinde salondan çıkarıldı

Mahkeme başkanı sanıklara süre kısıtlamasında bulunulmadığını belirterek diğer sanığın savunmasına geçti. O sırada Oktar'ın avukatı Serhat Sinan Kocaoğlu mahkeme başkanının uyarılarına rağmen konuşmaya devam etti.
Başkan Jandarma ekiplerine avukatın salondan çıkarılması talimatını verdi. Sanık avukatları bir süre bu duruma tepki göstererek avukat Kocaoğlu’nun dışarı çıkarılmasına engel olmaya çalıştı. Başkan "Jandarma beni duymuyor mu? Yaka paça tutup dışarı atın" dedi. Bunun üzerine Kocaoğlu, "Beni bu salondan yaka paça çıkaracak adam annesin karnından doğmadı’ diyerek karşılık verdi. Mahkeme başkanı, "Doğdu. Jandarma gerekeni yap" ifadelerini kullandı. Bir süre sonra Adnan Oktar'ın avukatı Serhat Sinan Kocaoğlu Jandarma ekipleri eşliğinde salondan çıkarıldı. Duruşma diğer sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.
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