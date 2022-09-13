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https://sputniknews.com.tr/20220913/adanada-kadinlar-sopalarla-hastane-basti-1061128169.html
Adana’da kadınlar sopalarla hastane bastı
Adana’da kadınlar sopalarla hastane bastı
Adana’da eli sopalı kadınlar Adana Şehir Hastanesi acil servisini bastı. 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T12:20+0300
2022-09-13T12:20+0300
türkiye
türkiye
adana
şehir hastanesi
sopa
hastane
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Adana'da, Sarıçam ilçesinde meydana geldi eli sopalı yaklaşık 10 kadın şehir hastanesi acil servisine gelerek hastaneye girmek istedi. Bir güvenlik görevlisi kadınlara engel olmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Kadınlar sopalarla acile girdi.Sopalı kadınlar, bir süre sonra gelen yardımcı güvenlik görevlileri tarafından kadınlar acil servisten çıkartıldı. Ancak kadınlar ellerinde sopalarla acil servis bahçesinde beklemeye devam etti.
https://sputniknews.com.tr/20220901/acil-serviste-onluk-ve-stetoskop-ile-dolasan-sahte-doktor-yakalandi-doktor-olmak-istiyordum-1060666308.html
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türkiye, adana, şehir hastanesi, sopa, hastane
türkiye, adana, şehir hastanesi, sopa, hastane

Adana’da kadınlar sopalarla hastane bastı

12:20 13.09.2022
© İHA / FATİH KEÇE - SERKAN ÇETİNKAYAAdana’da kadınlar sopalarla hastane bastı
Adana’da kadınlar sopalarla hastane bastı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
© İHA / FATİH KEÇE - SERKAN ÇETİNKAYA
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Adana’da eli sopalı kadınlar Adana Şehir Hastanesi acil servisini bastı.
Adana'da, Sarıçam ilçesinde meydana geldi eli sopalı yaklaşık 10 kadın şehir hastanesi acil servisine gelerek hastaneye girmek istedi.
Bir güvenlik görevlisi kadınlara engel olmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Kadınlar sopalarla acile girdi.
Sopalı kadınlar, bir süre sonra gelen yardımcı güvenlik görevlileri tarafından kadınlar acil servisten çıkartıldı. Ancak kadınlar ellerinde sopalarla acil servis bahçesinde beklemeye devam etti.
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