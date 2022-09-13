https://sputniknews.com.tr/20220913/adanada-kadinlar-sopalarla-hastane-basti-1061128169.html

Adana’da kadınlar sopalarla hastane bastı

Adana’da kadınlar sopalarla hastane bastı

Adana’da eli sopalı kadınlar Adana Şehir Hastanesi acil servisini bastı. 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T12:20+0300

2022-09-13T12:20+0300

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türkiye

türkiye

adana

şehir hastanesi

sopa

hastane

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Adana'da, Sarıçam ilçesinde meydana geldi eli sopalı yaklaşık 10 kadın şehir hastanesi acil servisine gelerek hastaneye girmek istedi. Bir güvenlik görevlisi kadınlara engel olmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Kadınlar sopalarla acile girdi.Sopalı kadınlar, bir süre sonra gelen yardımcı güvenlik görevlileri tarafından kadınlar acil servisten çıkartıldı. Ancak kadınlar ellerinde sopalarla acil servis bahçesinde beklemeye devam etti.

https://sputniknews.com.tr/20220901/acil-serviste-onluk-ve-stetoskop-ile-dolasan-sahte-doktor-yakalandi-doktor-olmak-istiyordum-1060666308.html

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türkiye, adana, şehir hastanesi, sopa, hastane