https://sputniknews.com.tr/20220913/abdullah-avci-cok-alisik-olmadigim-bir-durumu-yasiyorum-iyi-gitmiyor--1061120031.html

Abdullah Avcı: Çok alışık olmadığım bir durumu yaşıyorum, iyi gitmiyor

Abdullah Avcı: Çok alışık olmadığım bir durumu yaşıyorum, iyi gitmiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Üretkenlikte de bireysel performansta da bir düşüklük var. Bugün itibarıyla da bu oyunu kaybetmeyi belki hak... 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T03:51+0300

2022-09-13T03:51+0300

2022-09-13T03:51+0300

spor

abdullah avcı

trabzonspor

adana demirspor

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Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor’a 3-2 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Üretkenlikte de bireysel performansta da bir düşüklük var. Bugün itibarıyla da bu oyunu kaybetmeyi belki hak etmedik" dedi.Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Adana Demirspor’u tebrik etti.Rakibin düşündükleri gibi baskılı oynadığını, çok güzel bir frikik golü sonrası penaltıyı bulup eşitliği sağladıklarını hatırlatan Avcı, şunları dile getirdi:Avcı, Trabzonspor’un üst üste maç kazanma kapasitesine sahip olduğunu belirterek, çalışıp hızlı bir şekilde sorgulayarak devam edeceklerini ifade etti.Taraftarı üzdükleri için özür dileyen Avcı, "Ligin içine tekrar gireceğiz. Çok arada mesafeler yok. Kupa devam edecek. Onun için yarışacağız. Bunlar bunun içinde var. Onun için sorguluyoruz, sorgulayacağız. İyi gitmiyor. Bunu söylüyorum net bir şekilde" dedi.Avcı, oyun çok dengede giderken bireysel performanslar ve geçiş oyunlarında verdikleri pozisyonları kendileri gibi bir takımın vermemesi gerektiğini dile getirdi.

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abdullah avcı, trabzonspor, adana demirspor